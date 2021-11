Climent deixa entreveure que no donarà suport a la caducitat del pla del nou estadi de València CF fins que es resolga el crèdit de La Liga

El conseller d’Economia, Rafael Climent (Compromís), es va mostrar dimarts contrari a anul·lar “en aquests moments” l’actuació territorial estratègica (ATE) del València CF, el pla urbanístic dissenyat el 2012 i aprovat el 2015 per fer possible el trasllat del Mestalla de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes.

La Conselleria de Política Territorial que dirigeix el socialista Arcadi España va anunciar la setmana passada que portaria al ple del Consell del divendres 19 de novembre l’inici de l’expedient de caducitat de l’ATE.

No obstant això, en declaracions a À Punt, Climent va deixar entreveure que s’oposarà a tombar-lo: “Pensem que el moment de caducar l’ATE no és aquest. En aquests dos mesos el València CF té una possibilitat per a avalar d’una manera clara si es compleix el que es diu que és la signatura aquesta del fons de La Liga d’uns 120 milions d’euros dels quals una part important ha d’anar destinada a millores d’infraestructures. Amb aquests diners podria presentar l’aval i, per tant, nosaltres apostem per la prudència i pensem que aquest no és el moment de caducar l’ATE, sinó un altre si transcorreguts aquests dos mesos el València no mou fitxa”.

Com va informar elDiario.es, l’assumpte es tractarà entre els tres socis del Govern valencià (PSPV, Compromís i Unides Podem) dijous en la reunió en què s’acorden tots els temes que es porten al ple. Serà llavors que se sabrà si finalment hi ha consens, encara, que per les declaracions de Climent, no sembla que Compromís done suport a la caducitat. Fins ara cap tema s’ha portat al ple si no hi ha hagut unanimitat entre els tres socis del Govern valencià i seria estrany que en aquest cas fora diferent.

No obstant això, segons apunten fonts d’Economia, si la Conselleria de Territori vol iniciar l’expedient de caducitat, ho pot fer sense necessitat de l’acord previ del ple del Consell si consideren que tenen les competències, encara que insisteixen que la mateixa ATE diu que la conselleria competent és la d’Economia, previ informe de la de Política Territorial.

En aquest sentit, creuen que el text del segon punt de la proposta d’acord (“ordenar a la conselleria competent en matèria d’Ordenació del Territori, Obres Públiques i Mobilitat la instrucció i la tramitació del procediment”) pretén arrogar-se unes competències que són d’Economia, com demostra la tramitació l’expedient relatiu a la pròrroga pilotat pel departament de Climent.

A més, expliquen que la caducitat en aquests moments només aconseguiria complicar molt més l’objectiu final d’acabar el nou estadi i la resta dels projectes, ja que deixaria el club en una situació econòmica límit i a més quedaria alliberat de les obligacions legals recollides en l’ATE, per no parlar de la més que probable judicialització del procés.

Les mateixes fonts consideren més lògic esperar que es resolga per a bé o per a mal l’acord de La Liga amb el fons d’inversió CVC el pròxim 10 de desembre. Si se signa, podria reportar al València CF uns 118 milions d’euros, dels quals podria dedicar-ne fins un 85% a finalitzar el coliseu, per la qual cosa si el club compleix i presenta com a aval el crèdit del fons d’inversió, seria molt més senzill i ràpid finalitzar totes les actuacions urbanístiques amb l’ATE en vigor. Si no se signara i el club no presentara garanties, llavors sí que es donaria suport a la tramitació de la nul·litat. Pel que fa a l’informe d’Advocacia, consideren que, com que no és vinculant, no hi ha una obligació d’aprovar la nul·litat en aquest moment.

El moviment fet pel conseller socialista España de portar al ple la caducitat de l’ATE de manera anticipada s’ha interpretat també com una manera de desgastar la resta de les forces polítiques, especialment Compromís, que sempre s’ha mostrat més partidari de mantindre la vigència de l’actuació urbanística davant la possibilitat oberta amb el fons CVC per a acabar el nou estadi, cosa que des de les files socialistes s’ha usat com una arma llancívola per l’impopular que resulta en aquests moments qualsevol postura que de manera indirecta puga beneficiar a Peter Lim.

Precisament, dimarts van saltar a la llum els comptes del València CF, que posen de manifest que està en una situació límit fins al punt de proposar una ampliació de capital de quasi 100 milions d’euros per no entrar en causa de dissolució. En aquest context, la nul·litat de l’ATE valorada segons els comptes en 15 milions d’euros podria ser el colp de gràcia, cosa que obligaria el màxim accionista, el magnat de Singapur Peter Lim, a adoptar mesures per a garantir la viabilitat de l’entitat esportiva i evitar una eventual situació concursal o, en última instància, a posar el club a la venda.