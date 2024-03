Alcoi inicia la construcció de 18 habitatges intergeneracionals amb allotjaments per a joves i persones d'edat avançada

Ja han començat les obres per a la construcció d'un edifici de 18 habitatges intergeneracionals en el barri del Partidor, en concret, en els números 102i 104 del carrer de Sant Mateu, en la placeta de les Eres. Els treballs, que han sigut adjudicats per 1.984.844,53 euros, inclouen els equipaments, jardins privats per als usuaris, locals i jardins d'ús públic per al barri.

Gràcies a aquesta intervenció, es construirà un edifici de nova planta d'habitatges intergeneracionals, amb allotjaments per a joves i persones d'edat avançada. L'empresa adjudicatària, la il·licitana Media Caña SL, va començar les obres a principis del mes de març i compta amb un termini de 21 mesos per a executar-les.

El projecte, que en la planta baixa albergarà espais accessibles als veïns del barri mitjançant un accés controlat, pretén fomentar la relació veïnal i la vida autònoma. D'aquesta manera, encara que els inquilins no seran persones dependents, es preveu un elevat grau d'accessibilitat en els allotjaments i en les zones comunes de l'edifici. Es tracta d'un edifici sostenible, integrador i intel·ligent, seguint les línies d'estratègia urbana existents i en desenvolupament.

A més, la parcel·la s'inclou dins del conjunt històric en un entorn urbà molt deteriorat pel pas del temps; per això, amb el present projecte es pretén consolidar aquest entorn i convertir-lo, alhora, en un exemple d'intervencions a realitzar en el centre històric.

Una dotzena d'aquests habitatges comptaran amb un saló-menjador-cuina, a més un dormitori i un bany; mentre que altres sis seran apartaments diàfans amb un bany separat. Amb l'objectiu de garantir un consum d'energia reduït, s'hi utilitzaran principis d'arquitectura bioclimàtica, que inclouen un estudi de les orientacions, disseny dels buits, proteccions solars, ús de materials i solucions constructives naturals, disposició de pati tèrmic, sistemes de calefacció d'alta eficiència, suport de refrigeració mitjançant ventiladors de sostre, sistema de reducció de consum d'aigua potable, etc.

El present projecte compta amb una ajuda de 810.000€ dins del marc del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, i que ha servit per a finançar part dels honoraris i de les obres.

Segons explica la regidora d'Habitatge, Teresa Sanjuán: “Es tracta d'unes obres molt reivindicades per la ciutadania en general i, especialment, pels veïns del Partidor. Amb aquest projecte, a més de millorar la qualitat de l'espai i de contribuir a la regeneració del barri, pretenem dotar d'oportunitats i una major qualitat de vida tant a joves com a persones majors, els col·lectius que en seran els principals beneficiaris”.