Bocairent augmenta en una setmana un 71% el número de positius per COVID

El número de contagiats per COVID-19 a Bocairent ha augmentat en un 71% en una setmana, en passar dels 35 que hi havia dimecres passat a les 60 que s'han comptabilitat actualment, segons s'ha informat des de l'ajuntament. Dijous i divendres passat es van fer proves PCR a 95 persones, per tant, la taxa de positivitat és del 26,32%.

Amb aquestes xifres la incidència acumulada durant aquesta setmana ha passat de 834,33 casos per cada 100.000 habitants a 1.430,24.

Davant aquest situació l'Ajuntament de Bocairent afirma que "les dades mostren una xifra molt elevada però apunten a un alleugeriment de l’increment de casos; lluny encara del decreixement desitjat". No obstant també s'afig que encara queden pendents l’obtenció de nous resultats així com la realització de noves proves com les 22 programades per a aquest dimarts.

Amb tot el govern municipal ha informat que tornarà a reunir la comissió de seguiment dijous pròxim per analitzar l’evolució i decidir sobre les mesures de restricció en vigor fins diumenge pròxim, dia 22 de novembre.