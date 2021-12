Catarroja impulsa la seua primera comunitat energètica local per a particulars i per a edificis i enllumenat públic

Catarroja ha constituït la seua primera comunitat energètica local que permetrà la producció local d'energia neta per a proveir tant a les llars com als edificis públics. Un model energètic que, com explica l'ajuntament, "abaratirà el preu de l'energia i reduirà considerablement la petjada de carboni". Aquest capítol també incorpora l'actuació en l'enllumenat públic amb una millora de les instal·lacions encaminades a l'estalvi energètic i l'eficiència.

L'Ajuntament està impulsant i brindant el seu suport a les iniciatives com la comunitat energètica local que van en la línia política de transició ecològica que marca l'actual equip de govern. "Considerem molt important la participació i implicació ciutadana a través d'iniciatives com aquesta que donen suport a l'eficiència en el consum i els nous hàbits energètics”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.

Dins d'aquesta política d'impuls en l'ús de les energies renovables des de l'Ajuntament ja s'han impulsat les ajudes IBI, ICIO i IAE. D'altra banda, des de l'Ajuntament està previst contractar un mapa de sostres salares per a ajudar la ciutadania a valorar la possibilitat de tindre plaques solars de manera individual o a través d'una comunitat energètica. De fet, en el pressupost de 2022 s'han inclòs subvencions a aquesta mena de comunitats.