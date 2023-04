Ciudadanos s'integra en la candidatura del PP a l'Eliana

El PP absorbeix a Ciudadanos a l'Eliana. Segons ha anunciat el propi PP la formació taronja s'integra en la candidatura encapçalada per María José Marco amb la incorporació de Carlos Úbeda, coordinador comarcal i local de C's que figurarà com a número 9, cosa que significa que per a aconseguir acta en el ple el PP haurà d'aconseguir la majoria absoluta, mentre que ara compta amb 6 representants.

Úbeda ha manifestat que el del PP “és l'únic projecte que garanteix el canvi de polítiques a l'Eliana”, ara governada pel PSPV que compta amb majoria absoluta.

En el mateix comunicat del PP s'explica que la incorporació s'ha produït després de diverses reunions negociant entre tots dos partits, així han arribat a un “pacte de polítiques i projectes” que s'inclouran en el programa electoral del PP, la qual cosa ha conclòs en la decisió de Ciudadanos l'Eliana de no participar en les eleccions municipals com una marca pròpia.

El PP de l'Eliana ha incorporat així a la que va ser la tercera llista electoral més votada en els passats comicis locals amb 685 vots i un regidor, després d'haver aconseguit també un acord amb Grup Cívic l'Eliana que va aconseguir els 253 vots.