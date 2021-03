La Conselleria d'Obres Públiques inicia la construcció del tram Picanya-Alaquàs de l'Anell Verd Metropolità

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha iniciat els treballs de construcció del subtram 3, Picanya-Alaquàs, del Tram Sud de l'Anell Verd Metropolità, que enllaça, a més d'aquestes dues localitats, Sedaví i Pinedo.

"Amb la construcció de l'aquesta via de ciclovianants, que suposa un pas més per a completar l'Anell Verd, tractem de reforçar la vertebració del territori a través d'una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Amb la ciutat de València com a eix central - ha detallat el conseller-, anem avançant en aquesta via de comunicació per a vianants i ciclistes que, amb el seu recorregut a través de l'Horta Nord i l'Horta Sud, acostarà als veïns i veïnes dels seus municipis el litoral i l'horta".

"Es tracta que els valencians i valencianes disposen d'itineraris alternatius per als seus desplaçaments quotidians - ha afirmat Espanya-, i al mateix temps descobrisquen recorreguts amb un alt valor històric, paisatgístic i cultural per a gaudir en el seu temps lliure".

Inversió de 1,4 milions d'euros

Les obres del subtram 3 de l'Anell Verd Metropolità de València, l'import de licitació del qual és de 1,4 milions d'euros, s'inicien en la intersecció de la CV-407 a Picanya i discorren feia l'oest utilitzant el carril-bici existent. En aquest primer tram, en el qual la banda ciclista discorre segregada de la banda per als vianants, es troba una àrea de descans, que servirà per a visibilitzar la rambla del Pedrís, conca endorreica que desemboca en l'Albufera.

Després de l'encreuament de la carretera CV-407, la senda per als vianants s'ha projectat per a no afectar els parterres i escocells existents i la vorera es manté també separada de la banda ciclista.

A Alaquàs, la plataforma travessarà l'avinguda del Camí Nou, aconseguirà la CV-403 i, finalment, en l'entrada del municipi d'Aldaia, al costat de la glorieta de la intersecció de la CV-409, se situarà la tercera àrea de descans, on finalitzarà l'actuació projectada.

El termini estimat d'execució de les obres, cofinançades entre la Generalitat i fons Feder, és de 14 mesos.