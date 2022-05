Costes inicia una extracció de sorra d'urgència de la platja de Gandia per a regenerar les platges del nord i sud de la Safor

La Direcció General de Costes iniciarà el pròxim dilluns el procés d’extracció de sorra de la platja de Gandia per contribuir a regenerar les platges del nord i sud de la comarca de la Safor afectades pels darrers temporals. Aquesta actuació es deu la declaració d’urgència realitzada pel Ministeri de Transició Ecològica i que havia estat sol·licitada per la majoria de partits polítics dels municipis afectats.

En el cas de Gandia, informen fonts municipals, l’Ajuntament va presentar al·legacions a aquest procés d’extracció, basades en els informes de diversos departaments del consistori, ja que la idea inicial de la Direcció General de Costes era que aquests treballs es prolongaren durant més mesos, en plena temporada turística, i que a més s’executaren entre la zona compresa entre els carrers Illes Canàries i la Ribera Baixa.

Les mateixes fonts expliquen que gràcies a aquestes al·legacions i a la gestió i la implicació directa de l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i del regidor delegat de Turisme, Vicent Mascarell, s’ha aconseguit, d’una banda, el compromís de Costes de reduir el temps d’extracció a poc més de dues setmanes i, d’altra banda, aquesta gestió ha permés que l’actuació es duga a terme al tram comprés entre els carrers Castella i Lleó i la Ribera Baixa, evitant l’afecció a la platja urbana i a tots els serveis de sorra que ja es presten actualment.

Sobre aquesta actuació, l’alcalde José Manuel Prieto ha declarat que “entenem que hem d’albergar aquesta extracció des d’una postura solidària. Nosaltres i Xeraco tenim sorra que altres necessiten” i ha puntualitzat que cal posar en marxa solucions d’envergadura per revertir aquesta situació.

No obstant Prieto afirma no entendre la declaració d’emergència i que l’actuació es faça en aquestes dates. “Tots els mesos d’hivern són millors per a aquests treballs i això ho sap la demarcació de costes. Tot i així, gràcies a les pressions i les gestions de l’Ajuntament s’ha aconseguit evitar una extracció molt més llarga en el temps i que hagués afectat un tram de platja més ampli amb els problemes i les pèrdues que això hauria suposat per al sector turístic. Finalment se’ns ha fet cas i tindrem una actuació menys agressiva i que respectarà tots els criteris ambientals”.

Per la seua banda, el regidor delegat de Turisme, Vicent Mascarell ha destacat que “mantenim gairebé tres quilòmetres de platja amb tots els serveis en marxa i tenim el compromís de Costes que el tram de platja on s’actuarà estarà en perfecte estat pel mes de juny”. “Tenim un problema en algunes platges del nostre entorn i Gandia tornarà a demostrar que és solidària i encara més quan es tracta d’ajudar municipis veïns que pateixen les conseqüències del canvi climàtic”.