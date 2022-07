La Diputació demana la gratuïtat de la línia de tren Xàtiva-Alcoi fins que finalitzen les obres de millora

El partit comarcalista la Vall ens Uneix ha aconseguit que la Diputació de València done suport a demanar al MInisteri de Transport la gratuïtat de la línia de tren Xàtiva-Alcoi. La petició es demana fins que finalitzen les necessàries obres de millora de la línia.

L’equip de govern provincial ha donat suport a la moció presentada per la Vall ens Uneix, que incorpora les esmenes del PSPV i Compromís i reclama l’execució prioritària del projecte d’Adif per a modernitzar la línia, amb una inversió prevista de 150 milions d’euros.

El diputat de la Vall ens Uneix, Joan Sanchis, ha exposat els motius de la proposta abans d’una votació que s’ha resolt amb el suport del PSPV, Compromís i La Vall i el vot en contra de Ciudadanos, Vox i el PP, l’esmena del qual va ser rebutjada. Sanchis ha lamentat els continus retards i cancel·lacions d’una línia que considera obsoleta i que utilitzen diàriament els habitants de les comarques centrals vertebrant el territori.

El responsable de la Vall ens Uneix ha acceptat l’esmena socialista que posa en valor l’aposta del Govern central per la gratuïtat del transport públic dependent del Ministeri i sol·licita aplicar-la a la línia Xàtiva-Alcoi fins que s’execute el projecte de millora de la línia, que preveu una inversió de 150 milions d’euros en la modernització integral del traçat.

A més, la proposta final acordada per l’equip de govern i La Vall incorpora altres dos peticions dirigides a l’Executiu, com són la recuperació de les freqüències prèvies a la pandèmia i l’execució prioritària del projecte d’Adif per al tren que connecta València i Alcoi que travessa la província, “un servei públic essencial” per a les comarques centrals.

La moció també ha comptat amb una esmena de Compromís, en la qual s’insta l’Estat a estendre la millora del servei i freqüències proposada per a la línia fèrria Xàtiva-Alcoi a la resta de línies de Rodalia que operen a les comarques valencianes.