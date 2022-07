El Ministeri i Adif firmen el conveni per millorar el tram de la línia Xàtiva-Alcoi que permetrà omplir l’embassament de Bellús

Matar dos pardals d'un tir. D'aquesta forma es podria resumir el conveni signat a la Vall d'Albaida entre el Ministeri de Transició ecològica i Repte demogràfic i Adif per tal de realitzar obres de millora del drenatge transversal de l'embassament de Bellús. Amb aquesta actuació es pretén tant millorar el traçat de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi com permetre que l'embassament puga omplir-se, cosa que no ha pogut fer des de la seua posada en ús el 1996.

D’aquesta forma, ambdues parts de l’Administració de l’Estat es comprometen a aportar 9.024.469,99 euros per a la intervenció en un tram de 750 metres.

Segons explica el PSPV de la Vall d’Albaida en un comunicat, la ratificació del document celebrada a principis de juny i la posterior publicació en el Butlletí oficial de l’Estat (BOE) dissabte passat, 25 de juny, “suposen un pas més en uns treballs essencials per a eliminar un dels punts negres de la línia”, segons el secretari general comarcal, Fede Vidal. La materialització “no serà tan ràpida com ens agradaria” perquè s’allargarà fins el 2025 “perquè primer s’ha de destinar més de mig milió d’euros per a la redacció del projecte”, però “sens dubte, des del BOE és des d’on es palesen en primer terme les polítiques dels governs responsables i compromesos amb el màxim benestar de la ciutadania”, com apunta Vidal.

Com s'ha dit, l’actuació solucionarà un doble problema del pas del tren per l’embassament de Bellús com són la limitació d’emplenament d’aigua i el perill en episodis d’avingudes. Per a d’això, el traçat actual s’adaptarà lleugerament amb la construcció de dos nous viaductes, un dels quals permetrà, a més, eliminar un pas a nivell; igualment, es desmuntaran i es demoliran les obres de drenatge actuals i els terraplens.

Per a Fede Vidal, aquest “compromís ferm” del govern de Pedro Sánchez “ens encamina a millorar dos infraestructures claus per a la Vall d’Albaida com són la línia Xàtiva-Alcoi i l’embassament de Bellús”. De fet, la intervenció dels principals càrrecs comarcals en la Generalitat Valenciana com Rebeca Torró, consellera de Política territorial, Obres públiques i Mobilitat, o Jeannette Segarra, directora general de l’Agenda valenciana antidespoblament (AVANT), i de l’executiva socialista amb Fede Vidal al front davant la Confederació hidrogràfica del Xúquer i ADIF “ha estat clau per a aconseguir aquesta inversió”.