La Diputació reparteix 700.000 euros per a projectes de recuperació de la memòria entre 28 municipis valencians

La Diputació de València ha aprovat la concessió d'una mica més de 700.000 euros per a la realització d'una trentena de projectes de recuperació de la memòria democràtica en 28 ajuntaments valencians. La Junta de Govern d'este dimarts ha donat llum verda a la moció presentada per la vicepresidenta primera i responsable de Memòria, Natàlia Enguix, amb la resolució de les sol·licituds presentades pels consistoris en la convocatòria oberta el mes de març passat.

Esta partida de 702.000 euros se suma als 150.000 euros destinats a les associacions memorialistes que, igual que els ajuntaments, van tindre l'oportunitat d'accedir a les subvencions pel procediment de concurrència competitiva; i als més de 200.000 euros d'ajudes directes a consistoris i associacions de familiars per a finançar treballs de localització, exhumació i identificació de les restes de víctimes de la Guerra Civil.

En opinió de Natália Enguix, “les ajudes econòmiques són sempre importants perquè confirmen la voluntat de reparació i dignificació de les víctimes del conflicte, però no és menys important la tasca divulgativa perquè les noves generacions coneguen una història que se'ns ha contat incompleta i que mai ha de tornar a repetir-se”. I dins d'eixa tasca divulgativa “contemplem la recuperació de patrimoni memorialista, com pot ser l'exhumació de trinxeres o la rehabilitació de refugis, alguns dels projectes subvencionats amb esta partida de 700.000 euros”.

Una trentena de projectes

Entre els projectes subvencionats en 28 municipis de la província destaquen l'adequació de refugis, la recuperació de trinxeres, la instal·lació de tòtems i memorials i la museïtzació d'espais de la memòria. La Serranía, amb actuacions en sis municipis, i el Rincón de Ademuz, amb projectes en quatre dels seus pobles, són les comarques amb més sol·licituds aprovades en la convocatòria de la delegació de Memòria Democràtica que dirigix Enguix.

Entre les intervencions finançades per la Diputació en estes comarques -moltes d'elles es desenvoluparan durant este any i el pròxim-, destaca la restauració de la Sala de la Memòria de Torrebaja (40.000 euros); la posada en valor de les trinxeres del Camí del Regajo de Castielfabib (40.000 euros); l'excavació arqueològica de les trinxeres de la Montalbana a Titaguas (18.500 euros); la recuperació de les trinxeres de la Guerra Civil en la Serra de Alcotas de Chelva (30.000 euros); i la rehabilitació de l'antic refugi de la guerra a Casas Bajas (25.000 euros). També s'han acceptat les sol·licituds de Casas Altas, Higueruelas, Andilla, Aras de los Olmos i Pedralba.

La Ribera Alta, la Safor i el Camp de Morvedre compten cadascuna amb tres municipis en esta convocatòria d'ajudes per a recuperació de patrimoni memorialista. Palmera, a la Safor, disposarà de prop de 90.000 euros per a la posada en valor del refugi de l'Església, el memorial Despulles i la senyalítica d'infraestructures memorialistes; a la Ribera Alta, Alzira emprendrà la demolició i adaptació del panteó d'afusellats de la Guerra Civil (29.000 euros); i al Camp de Morvedre, Faura protegirà i estabilitzarà el marge dret del barranc de la Canaleta per al condicionament dels seus refugis (40.000 euros). A més, Llombai, Manuel, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Estivella i Gilet rebran ajudes de diferent quantia per a les sol·licituds presentades.

També el Camp de Túria compta amb tres ajuntaments en el llistat. Bétera rebrà 26.000 euros per a la museïtzació del centre de resistència del Corral del Quirro; i Llíria 25.000 euros per a la restauració del refugi del CEIP Sant Vicent Ferrer. La Pobla de Vallbona completa la representació de la comarca. Altres municipis amb projectes aprovats en esta convocatòria són Requena i Utiel a la comarca que porta el nom dels dos; Cullera, a la Ribera Baixa; la Pobla del Duc, a la Vall d'Albaida; Rafelbunyol, a l'Horta Nord; i Xàtiva, a la Costera.