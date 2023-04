La direcció regional del PP corregeix la candidatura de Torrent per a imposar als afins a María José Catalá

Podia passar i ha passat. El Comité Electoral Autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana no ha aprovat la llista electoral presentada per l'agrupació de Torrent encapçalada per Amparo Folgado en la qual no s'incloïen els afins a l'exalcaldessa i número 2 del PP valencià María José Catalá, i ha imposat la integració d'aquest sector.

El comité local va aprovar la llista presentada per Folgado, una llista que reflectia el fracàs de les negociacions amb el sector afí a Catalá encapçalat per Arturo García, un cisma que parteix en dos al partit en la localitat i que ha suposat una batalla interna durant els últims anys.

L'origen del conflicte està des de la disputa entre García i Folgado de la presidència local, un conflicte que s'ha mantingut i ara s'ha vist en la confecció de la llista electoral. Sobre la candidatura Folgado afirmava que la proposta era que García seria el número 2 i podia incloure a una altra persona del sector dins dels llocs d'eixida, Arturo García exigia ser el número dos i que a partir d'ací la candidatura es desenvolupara en cremallera, succeint cada vegada un dels sectors. La falta d'acord va suposar que els de García i Catalá s'autoexclogueren de la candidatura i després de la derrota en aquesta batalla s'esperava a la pròxims.

Quan Folgado va presentar divendres passat la proposta de llista al Comité Autonòmic l'agrupació local assenyalava que “continuem complint el que marquen els nostres Estatuts”, recordant que “el candidat del PP en cada municipi d'Espanya ha triat a la seua llista” i que “Folgado ha seguit el mateix procediment que els caps de llista dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, tal com marquen els Estatuts del partit”.

Al final el comité regional ha refet la llista i ha posat de número 2 de la candidatura a Arturo García i altres tres en llocs d'eixida, dues més factibles en els llocs cinqué (Sandra Fas, qui fora fallera major de Torrent en 2009) i en el huité (Nacho Carratalá, un dels més crítics amb Folgado), i un tercer que es podria aconseguir sense necessitat de tindre majoria absoluta en el lloc número 11 (el que ocuparà la regidora Avelina González). D'aquesta manera si es repeteixen els 8 edils aconseguits en 2019 el grup estarà dividit en dues meitats segons les famílies internes; i no ha aconseguit els 11 edils des que María José Catalá aconseguira en 2007 i 2011 la majoria absoluta i l'alcaldia amb 13 i 14 regidors respectivament.