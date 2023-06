Els partits independents ja decanten alcaldies de capitals de comarca: a Sueca amb el PSPV, a Requena amb el PP

A una setmana de la constitució dels nous ajuntaments els partits es troben en plenes negociacions per a tancar pactes de govern o suports de mandat. En alguns llocs aquests ja estan tancats i els partits independents locals resulten decisius en municipis xicotets però també en capitals de comarca. Aquest és el cas per exemple de Sueca i de Requena, on formacions independents són les que decanten el color del futur govern.

A Sueca la força més votada va ser el PSPV de Dimas Vázquez, mentre que en segon lloc va quedar Compromís, amb un regidor menys, dues formacions que mantenen una històrica mala relació i que busquen els suports en terceres formacions. Ací la combinació més fàcil era la de pactar amb els independents de SxD (Sueca per Davant) que dona la majoria a un govern dels socialistes.

En l'acord s'ha estipulat que Vázquez serà l'alcalde durant tot el mandat, en canvi també es reclama repetir la fórmula del període anterior de fer partícips a totes les formacions de les tasques de govern, fet que no es va poder completar per la negativa de Compromís (que va ser la força més votada) a integrar-se en el govern liderat pel PSPV.

En l'altre extrem de la província de València, a Requena, on el Partido de Requena y Aldeas (PRyA) podia donar la majoria tant al PSPV com al PP, i s'ha decantat per un govern popular amb Rocío Cortés com a alcaldessa. En aquest cas el PP no aplica el mantra que demana en altres localitats que es deixe governar a la llista més votada, ja que en aquest cas era el PSPV.

D'aquesta manera el PP recupera una alcaldia després de 8 anys de governs socialistes, l'últim amb una majoria absoluta que ha perdut en els passats comicis.

A Alzira encara no s'ha tancat cap pacte, però els independents de UCiN es troben en negociacions amb Compromís per a mantindre l'alcaldia quatre anys més. Ací la situació és més rocambolesca atés que el ple està molt fragmentat. El PP va ser el partit més votat però per a aglutinar una majoria alternativa a l'actual govern en funcions de Compromís i PSPV necessita els suports de Vox, Ciudadanos i UCiN, i amb aquests últims es neguen a negociar. La formació és una escissió del PP que ha reconegut les converses i no veu amb mals ulls donar el seu vot al govern d'esquerres, mantenint la clau de l'estabilitat per a tot el mandat.