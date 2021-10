Gandia obri un nou Espai Jove en el Centre Esportiu del Grau

El Grau de Gandia disposarà d’un nou Espai Jove, el qual estarà operatiu a partir d’aquesta setmana i s’ubicarà en el Grau Centre Esportiu –que va reobrir les seues portes el passat 27 de setembre–. Les noves dependències han estat presentades per la regidora de Joventut, Lydia Morant, acompanyada del president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell; i del president del Consell dels Joves de Gandia (CJG), David Valiente, ha anunciat en roda de premsa que e

“Es tracta d’una reivindicació de fa molts anys que tenien tant els joves del Grau com el Consell dels Joves de Gandia. Cal destacar que els dijous funcionarà un Punt d’Informació Juvenil, amb atenció per part de l’Ajuntament de Gandia de 9 a 14 hores i per les vesprades amb la presència del CJG, i on es donarà tota la informació que els joves del Grau puguen necessitar, ja que fins ara havien de desplaçar-se fins al casc urbà de la ciutat per a tindre informació de primera mà tant en el Departament de Joventut com el Consell dels Joves, així com de gaudir de temps lliure”, ha apuntat Morant.

En aquest Punt d’Informació Juvenil hi haurà tècnics del Departament de Joventut i del CJG per a atendre qüestions tan diverses com sol·licituds de beques, informació sobre associacionisme o activitats de tot tipus dirigides als joves. “Per això, es converteix en un primer punt de contacte entre l’Administració i els joves que permet derivar a altres àrees consultes sobre habitatge, violència contra les dones, sexualitat, la recerca de treball…”, ha indicat Morant. A més, en aquest Punt d’Informació Juvenil es podran obtenir, entre altres, la targeta 12:35, el Carnet Jove, el carnet d’alberguista internacional, el carnet internacional d’estudiant (ISIC) i el de professor (ITIC).

Per la seua banda, Picornell ha recalcat que “el Grau no renuncia a ocupar l’espai del Casal Jove, el que passa és que hi ha hagut una sèrie de retards en aquesta instal·lació, que damunt va a albergar una qüestió que serà transitòria. I, en tant que no es puga utilitzar aquest servei, vam estar mirant diverses possibilitats per a desenvolupar un Espai Jove per al Grau que fóra ja d’entrada imminent. En aquest sentit, el Grau Centre Esportiu donava unes possibilitats i té unes prestacions magnífiques”.

El president de la Junta del Districte del Grau també ha indicat que “a la fi els grauers ja saben on anar per a obtenir informació i realitzar tramitacions sense desplaçar-se a Gandia, en un espai del Centre Esportiu que estava, per cert, infrautilitzat. És una decisió molt satisfactòria i, per tant, la Piscina del Grau es convertirà en l’autèntic motor de les activitats dels joves”.

Per últim, David Valiente ha assenyalat que “els tècnics del Consell dels Joves de Gandia estaran en el Punt d’Informació Juvenil els dijous de 17 a 21 hores. A més, des del CJG durem a terme algunes activitats, com part de les ‘Border Nights’ o cursos de formació, i qualsevol jove podrà anar de dilluns a divendres en horari del Centre Esportiu, i els dissabtes i els diumenges de 8 a 14 hores, on es podrà jugar a jocs de taula, futbolí, ping-pong, etc.”.