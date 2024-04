L’Ajuntament actua a la zona cremada d’Altea Hills a l’incendi del gener passat

L’Ajuntament d’Altea, a través de la regidoria de Medi Ambient, està duent a terme treballs de prevenció d’incendis a la urbanització Altea Hill. Una actuació valorada en 18.000 euros i la principal funció de la qual és la creació o manteniment de les àrees tallafocs. Així ho ha revelat l'edil d´àrea, José Orozco, que apunta que “la muntanya presenta una elevada combustibilitat, agreujada per l'existència d´una interfície urbana forestal complexa que incrementa el risc d'incendis forestals com el donat el passat mes de gener”.

Per este motiu, les actuacions es plantegen sobre masses forestals en mal estat de conservació, amb densitats excessives d’exemplars de pi danyades, morts, debilitats o com en este cas, directament cremats“. Ha assenyalat el regidor, que ha explicat que esta urbanització tenia una prioritat alta tal com s’estableix al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Altea. Per això s’han tractat les zones verdes que estan en contacte directe amb la urbanització fent treballs forestals de creació i manteniment de línies de defensa contra incendis tals com ho són les àrees tallafocs”. Treballs que consisteixen a eliminar la continuïtat vegetal en esta zona de contacte amb la urbanització, així com la disminució de la biomassa forestal i millora de massa forestal a les zones més properes.

Amb esta actuació es pretén complir els objectius de l'Agenda 20/30 d'Altea, en línia amb l'estratègia d'Altea Zero Emissions, en reduir el risc d´incendis forestals, garantir la protecció de béns i persones en cas d´incendi, reduir el potencial de propagació dels incendis i protegir l’entorn natural.

“Malgrat la retallada econòmica i en mitjans als seus pressupostos per part de la Generalitat estem molt atents a qualsevol subvenció, en este cas agraïm a la Diputació d’Alacant que ha sufragat al 100% esta actuació”, conclou José Orozco, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altea.