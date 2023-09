L'Ajuntament de Manises duplicarà el tipus impositiu a l'aeroport per a compensar la contaminació

L'equip de govern de l'Ajuntament de Manises, ha aprovat la proposta relativa a les ordenances fiscals municipals per a 2024 i la presentarà en el pròxim ple del 28 de setembre, i que inclouen diverses pujades en les taxes i impostos.

Entre aquestes destaca que s'aplicarà una categoria especial a l'aeroport, duplicant el tipus impositiu i igualant-lo al de l'aeroport del Prat de Barcelona. Això es deu al fet que, segons explica el govern municipal, “malgrat haver-lo reclamat en diverses ocasions, Manises no rep cap mena de compensació per les externalitats negatives provocades pel trànsit aeri, com la contaminació atmosfèrica i acústica”.

Entre altres de les modificacions que es proposen, s'aprovarà la creació de la Taxa de Recollida de Residus, exigida per la Unió Europea i en línia del compromís que té el consistori amb la fiscalitat verda i els objectius de l'Agenda 2030 de la Unió Europea. També s'inclou l'actualització de l'IBI (Impost sobre Béns immobles) amb l'ampliació addicional de dos anys sobre la bonificació de les plaques solars en els habitatges particulars i els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, com a mostra del compromís d'aquesta corporació per la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit també es modifica el IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica). De la mateixa manera, l'equip de govern revisarà els preus deficitaris de les escoles infantils municipals, així com les tarifes de les activitats culturals.

D'altra banda, i encara que el comerç local queda exclòs, en la proposta del ple de setembre es presentarà l'actualització de l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) per a aquelles empreses amb una facturació de més d'un milió d'euros, revisant la qualificació del carrer Roses i l'avinguda Mes de l’Oli.

“Infrafinançament històric”

En aquest sentit, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manises, Ángel Mora, ha volgut recalcar “l'infrafinançament històric cap a l'Ajuntament de Manises que obliga a realitzar un sobreesforç per equiparar els serveis públics fonamentals amb la resta de municipis de la província de València”. “Per tot això, aquest govern insistirà en la reivindicació d'un sistema de finançament just, que garantisca les mateixes oportunitats per a tots i totes”, ha afegit.

En els últims anys, després de la pandèmia, s'ha optat per una política fiscal de contenció destinada a estimular l'activitat econòmica, sense deixar de fer front als reptes socials. No obstant això, l'actual realitat econòmica, derivada de la inflació, obliga l'Ajuntament a perseguir un major estalvi que permeta realitzar inversions que beneficiaran als veïns i veïnes de Manises. En aquest sentit, el govern local està decidit a dur a terme, com la rehabilitació de la piscina coberta municipal, les obres en les places públiques Vicente Barberà, Rafael Atard i Cor de Jesús, la creació d'un nou contracte de neteja o l'augment de recursos materials i humans per a la Policia Local, entre altres.

Amb l'objectiu d'aconseguir totes aquestes millores per a la totalitat de la ciutadania sense crear desigualtats, la modificació de la política fiscal que es presenta és, en paraules Mora, “redistributiva i no confiscadora, atés que l'objectiu no és augmentar la recaptació, sinó millorar la qualitat dels serveis i prestacions per a tots els maniseros i maniseras”.