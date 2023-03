L'alcalde d'Almudaina (PP), el més veterà d'Espanya, es retira després de 51 anys de govern: “cal saber quan anar-se'n”

L'alcalde més veterà a Espanya, el popular José Luis Seguí, que governa des de 1972 en la xicoteta localitat alacantina d'Almudaina, ha decidit no optar a la reelecció en els comicis municipals del pròxim 28 de maig, després d'onze majories absolutes consecutives amb les extintes UCD i Alianza Popular i en les últimes huit convocatòries amb el PP.

Seguí ha anunciat a EFE que ha pres la decisió perquè “cal saber quan anar-se'n” i malgrat que als seus 82 anys se sent ben física i mentalment i al fet que està convençut que tornaria a guanyar per dotzena vegada en un poble de poc més de cent habitants.

“Podria continuar portant-ho perfectament”, ha sostingut l'alcalde, “però he trobat a gent amb il·lusió”, al que se suma que “la meua dona, els meus fills i els meus germans m'han dit que ‘ja està bé’, i crec que tenen raó després de més de 51 anys com a alcalde”.

Nascut a la mateixa Almudaina un 3 de març de 1941, Seguí es dedicarà a partir de maig a ajudar al seu fill en la seua explotació agrícola de cireres, dins d'una cooperativa on exporta sota la marca ‘Oriana’, i també li tirarà una mà en algun terreny que posseeix d'ametlers i oliveres.

Li succeirà en el cartell Pau Navarro, de 26 anys

Li succeirà com a cartell electoral del PP el jove Pau Navarro, de 26 anys, al capdavant d'una llista en la qual estarà el seu net, Adrián Seguí, de només 20, per a optar a una de les cinc actes de regidor.

Encara que ja no serà alcalde, el veterà polític ajudarà “al cent per cent” a qui resulte triat explicant el que necessite per al dia a dia del consistori i, si fa falta, li acompanyarà a Alacant o a València a solucionar tràmits.

“Isc de l'ajuntament però estaré i els acompanyaré a la Diputació d'Alacant o a València. Sempre estaré disposat perquè, encara que els que venen són llestos, treballadors i molt responsables, sé que els he d'ensenyar el que he aprés durant aquest mig segle”, ha indicat.

Seguí era president de la cambra agrària local quan un llunyà 13 de febrer de 1972 el fins llavors alcalde, Manuel Domínguez Moltó, li va entregar les claus de l'ajuntament en plena dictadura de Franco assegurant-li que no havia tocat el pressupost municipal per a aqueix any: 17.000 pessetes (102 euros).

No obstant això, als dies va arribar el lampista amb una factura de 14.000 pessetes (84,1 euros) per col·locar els comptadors, i li va donar la primera sorpresa de la seua dilatada carrera política ja que es va quedar pràcticament sense diners amb tot l'exercici per davant.

Governar un poble de 112 habitants

En una recent entrevista amb EFE, ha explicat que la primera obra que va impulsar en aquest poble de l'interior d'Alacant va ser un muret per a un camí davall de la torre almohade per a facilitar la circulació dels tractors i els pocs cotxes que hi havia.

En aquest temps, Almudaina ha passat de 310 habitants als 112 actuals, amb els quals Seguí ha fet “de tot” cada vegada que li han demanat ajuda: Des d'ajudar a vestir morts de matinada perquè no arribava la funerària, a portar en el seu cotxe a algú a l'hospital o a mediar en disputes familiars, i de la seua trajectòria ha destacat el respecte que ha tingut als adversaris d'altres partits, principalment el PSPV-PSOE, dels quals presumeix que han sigut “amics”.

Casat amb Rosario i amb dues netes i un net, aquest home ha governat en la Dictadura i en la Transició abans de guanyar per majoria absoluta les primeres eleccions democràtiques, en 1979, amb UCD, la qual cosa va repetir en les dues següents amb AP i les huit restants amb el PP, les últimes amb el vot de 47 dels 80 vots emesos.

L'alcalde més veterà mai ha cobrat un sou públic i només ha percebut les despeses dels desplaçaments i menjars quan ha fet gestions en un altre lloc fins que en aquest mandat es va acordar que, com la resta de regidors, rebera una compensació de 30 euros per cada ple trimestral (120 euros a l'any).