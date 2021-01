L’alcalde d’Ontinyent aplaudeix que s’acabe amb el tancament perimetral municipal i aposta per mesures generals

Des d'aquest dijous, 21 de gener, decau el tancament perimetral de la ciutat d'Ontinyent decretat per la Conselleria de Sanitat, que va entrar en vigor el passat 7 de gener per l'augment de la incidència de la Covid-19 juntament amb altres 28 localitats valencianes. Aquest alçament ha sigut qualificat per l'alcalde Jorge Rodríguez com a "raonable, perquè s'ha demostrat inaplicable amb els recursos existents”.

El primer edil afirma que aquests 15 dies han sigut “difícils” perquè el tancament perimetral ha generat “molta controvèrsia entre el veïnat”. Per això, Jorge Rodríguez recalcava “la importància d'aplicar mesures generalitzades i no locals” davant una pandèmia: “a pesar que no existeix una recepta infal·lible, sembla que serà molt més eficaç avançar en les 20 hores el toc de queda per a reduir la mobilitat en tots els municipis i a la mateixa hora”, ha exposat l'alcalde d'Ontinyent.

Jorge Rodríguez, ha continuat insistint en demanar “responsabilitat” a la ciutadania davant l'increment de casos registrats en les últimes setmanes: “la corba de la pandèmia encara no s'ha doblegat i, per tant, la nostra actitud és la vacuna més eficaç contra la covid-19 ara mateix”, ha recordat.

El propi alcalde ha recordat que per a fer front a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, el seu govern a Ontinyent ja ha previst l'anul·lació de la taxa d'ocupació de via pública per taules i cadires durant tot l'any 2021, així com la pròrroga de les autoritzacions d'ocupacions de la via pública. Igualment, en el pressupost municipal de 2021 s'han consignat 600.000 euros per als xecs consum 'Tornem junts' per a impulsar compres al comerç, hostaleria i serveis locals, després d'injectar als últims 6 mesos de 2020, entre l'ajuntament i els particulars, més d'un milió d'euros a l'economia de la ciutat d'Ontinyent.