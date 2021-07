L'ex alcalde de Gandia Arturo Torró (PP) condemnat a retornar a l'Ajuntament 283.000 euros pel 'cas Tele7'

El Tribunal de Comptes ha condemnat a l'ex alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), a pagar 283.125 euros més interessos de demora a l'Ajuntament de Gandia pel conegut com a 'cas Tele7', originat pel tancament de la televisió pública Gandia TV en 2012, mesos després de prendre l'alcaldia, i substituir els seus serveis per televisions privades, entre elles Tele7.

En la mateixa sentència del Tribunal de Comptes també s'absol a Gonzalo Morant, qui va ser el gerent de l'empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), en considerar prescrita la seua possible responsabilitat.

El Tribunal de Comptes assenyala d'aquesta manera a Arturo Torró com a màxim responsable del pagament de 480.000 euros efectuat en 2015 des de l'empresa pública municipal IPG a l'empresa Comarques Centrals Televisió. Aquesta transferència, segons el tribunal, va produir un perjudici econòmic en els fons de IPG i, una vegada dissolta i liquidada l'empresa pública, en les arques de l'Ajuntament de Gandia. No obstant això la condemna no abasta aquesta totalitat del pagament perquè el jutge considera que 196.875 euros responien a l'abonament de factures pendents corresponents a l'exercici 2012.

La sentència és recurrible tant l'Ajuntament de Gandia, com el exalcalde, Arturo Torró han anunciat que presentaran recurs.

Cas penal

Quant a la via penal aquest cas no està tancat encara. I és que el Jutjat d'Instrucció N. 3 de Gandia al març va acordar, a petició del Ministeri Fiscal, l'obertura de judici oral davant l'Audiència Provincial contra Arturo Torró, i Ricardo Manuel Faura (gerent de Comarques Centrals Televisió en aquell moment) com acusats, i contra l'empresa Comarques Centrals Televisió SL com a responsable civil subsidiari.

Els acusa de frau i malversació de fons públics i demana per a ells huit anys de presó i una fiança de 4.020.000 euros, més els interessos legals generats per la causa.

Per aquest mateix cas a través de la via judicial el Ministeri Fiscal demana 8 anys de condemna per a Torró per malversació i frau.