L’últim regidor de Ciudadanos a Xàtiva renuncia a les seues delegacions de govern a les portes de ser expulsat pel partit

Juan Giner, l’últim regidor que li quedava a Ciudadanos al govern de Xàtiva, ha renunciat a les seues delegacions dins del govern municipal -Seguretat Pública, Mobilitat i Protecció Civil-, i potser el seu temps dins del partit també té les hores comptades ja que té un expedient d’expulsió obert a la formació taronja.

Giner ha anunciat així que renuncia a les seues competències i que passarà a estar a l’oposició en l’any que queda de legislatura, i que a més deixarà la política municipal i no es tornarà a presentar a les pròximes eleccions.

Ciudadanos va signar un pacte de govern en 2019 amb el PSPV de Xàtiva, per la qual cosa els dos regidors que va aconseguir s’integraven a l’executiu municipal socialista que tenia 10 regidors. Però el mes de setembre passat, la regidora de Cs María Beltrán, va anunciar que deixava el partit, però que mantenia les seues delegacions amb el vist-i-plau de l’alcalde Roger Cerdà. Davant aquesta situació Cs va reclamar a l’alcalde que expulsara del govern a Beltrán i a aquesta que renunciara a l’acta de regidora, però el PSPV amb la regidora ex de Ciudadanos, té la majoria absoluta al ple, i no va accedir a la reclamació. A partir d’ahí Cs va demanar a Giner que abandonara el govern local com a reacció. I Giner va demanar temps, un temps que ha acabat en un expedient d’expulsió per no sotmetre’s a les directrius del partit.

Aquest divendres Juan Giner ha comparegut en roda de premsa per anunciar la seua marxa del govern municipal i el seu pas a l’oposició per l’any que queda de legislatura, i no ha estalviat crítiques al que encara és el seu partit. Així el regidor explica que, malgrat que ha presentat al·legacions a l’expedient en un “99.9% vaig ser expulsat del partit. Hi ha qui abandona el vaixell quan s’afona i a mi em tiren per la borda”.