Les naus de l'antiga fàbrica tèxtil Colortex d'Ontinyent són venudes per la quarta part del preu pel que va eixir a subhasta

L'antiga fàbrica tèxtil Colortex d'Ontinyent ja té comprador: una oferta de més de 2,6 milions d'euros presentada per un fons d'inversió fa a penes uns dies, ha resultat la més alta que ha pogut aconseguir fins ara l'administració concursal d'aquest procediment. El preu de venda suposa menys d'una quarta part del preu inicial de subhasta d'11,5 milions que es va marcar a l'inici del procés el passat mes d'abril.

Aquest dilluns va finalitzar el termini de deu dies que disposaven els creditors privilegiats per a millorar la postura, és a dir, presentar una oferta superior a la registrada durant la fase de subhasta que ha durat seixanta dies i no ha ocorregut, per la qual cosa l'administració concursal ha decidit adjudicar el lot al postor que va realitzar la major oferta i els seus corresponents depòsits, un fons d'inversió espanyol, per a poder participar en el total dels 5 lots per valor de 2.600.000 euros pel complex industrial de Colortex.

Des del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Ontinyent s'han fet reiterades visites al complex industrial i s'ha urgit a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental a trobar una solució amb aquesta antiga fàbrica ja no sols per el ‘’impacte ambiental’’ que contínuament suposa l'activitat en gran part del municipi d'Ontinyent per les reiterades afeccions a l'entorn per la producció d'olors fortes i desagradables, si no per les queixes del veïnat, des de fa anys, per l'afecció de les fortes olors produïdes des de la depuradora de l'empresa, que s'agreugen en èpoques de temperatures altes i condicions d'inversió tèrmica, la qual cosa genera molèsties fins i tot a centenars de metres de les instal·lacions.

D'aquesta manera, després de la seua adjudicació, els nous promotors estaran obligats a dur a terme una descontaminació del sòl per a la consecució d'una sol·licitud d'una nova llicència de construcció, així com de la condició de solar en arranjament a la normativa municipal aplicable de l'Ajuntament d'Ontinyent. Així mateix, hauran d'executar dos grans viaris (nord i aquest) i desenvolupar i acabar les obres d'urbanització completament. Quant a les estructures, aquestes són dels anys 70, algunes d'elles metàl·liques, completament deteriorades i amb cobertes de fibrociment amb aïllament de llana de roca, residu altament perillós i contaminant, per la qual cosa, també es requeriran treballs de demolició i neteja.

Cinc lots

Dels cinc lots dels que es composava la subhasta, el primer contenia dos edificis industrials (nau B i nau L), un d'ells amb prop de 73.000 m² distribuïts entre magatzems i oficines i l'altre, totalment diàfan i amb 1.952 m². Tots dos amb una valoració que supera el milió d'euros; en el segon lot se subhastava el complex industrial compost per diverses naus (F, G i J) entre les quals sumen més de 50.000 m². En el tercer lot se subhastava una parcel·la de sòl de més de 1.800 m² amb un preu de 40.647 euros; en el quart, estaven disponibles dos terrenys solars de tipologia industrial i viàries i, finalment, se subhastaven quatre parcel·les d'ús industrial que sumen més de 6.000 m² i que tenen un alt percentatge d'edificabilitat. Quant a la seua ubicació, aquest complex està molt pròxim a la A-7 i a la A-35 que enllacen amb la capital del Túria, Alacant i Albacete, així com amb les principals rutes dels quatre punts cardinals d'Espanya.