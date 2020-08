Ontinyent reparteix 5.000 mascaretes a establiments d’hostaleria per garantir l’ús als seus locals

L’Ajuntament d’Ontinyent repartirà als propers dies un total de 5.000 mascaretes als establiments locals d’hostaleria per tal de garantir l’ús per part del seu personal i clients. Els responsables dels diferents bars, cafeteries, restaurants, gelateries o llocs de menjars per endur de la ciutat poden enviar un correu electrònic a mascaretes@ontinyent.es per tal d’informar-se de quan i com replegar les mascaretes Tèxtil Ontinyent, elaborades a la ciutat per empreses també locals.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, destacava que “es tracta d’una mesura que prenem per tal de contribuir a que estos establiments no patisquen desabastiment i puguen comptar sempre amb mascaretes en bon estat. Per les seues característiques els establiments d’hostaleria presenten unes dificultats afegides respecte a altres sectors, i volem donar-los una nova mostra de suport al temps que contribuïm a mantenir i millorar la seguretat front la pandèmia. Està clar que no anem a resoldre l’abastiment dels establiments amb estes 5.000 mascaretes, però a més és un gest amb el que volem promoure i incentivar l’ús a estos espais”, manifestava.

La mesura ha estat presentada a l’Associació d’Hostalers AHVAL, des d’on el seu president, Jordi Martínez, ha valorat positivament i agraït al consistori esta acció. Aquest repartiment s’afegeix als ja realitzats anteriorment per l’Ajuntament entre la ciutadania als últims mesos tant de manera específica entre els comerços locals com de manera directa amb dos repartiments massius entre la ciutadania.