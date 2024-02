El Parc Natural del Túria impulsa una via verda per vianants de 120 quilòmetres que ho connecte amb les Hoces del Cabriel

L'Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria ha celebrat la 22a Assemblea General as Castell de Riba-roja de Túria, la primera de la present legislatura. A la reunió han assistit representants dels municipis de Quart de Poblet, Manises, Paterna, l'Eliana, Vilamarxant, Pedralba, Riba-roja de Túria, la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la conselleria de Medi Ambient.

Un dels acords més rellevants de l'Assemblea ha sigut afavorir l'impuls, a través d'organismes oficials, de la unió del Parc Natural del Túria amb el Parc Natural de las Hoces del Cabriel, amb una connexió des de Pedralba que convertisca este enclavament paisatgístic de gran interés mediambiental, en un dels més transitats de la Comunitat Valenciana.

En la reunió s'ha informat de les al·legacions al PORN, Pla d'Ordenació de Recursos Naturals, -aprovat per Decret 112/2021 de 6 d'agost-, com a conseqüència a la impugnació respecte a la partida de Les Moles, que ara haurà de resoldre la justícia. Una resolució que està lligada a l'adequació de la connexió entre el paratge de Les Moles de Paterna amb el Parc Natural del Túria, a través de dos camins (un per als vianants i un ciclista) que va ser la proposta més votada en els pressupostos participatius del Consell, de les quals afectaven la comarca de l'Horta.

El director del Parc Natural del Túria, Toni Ballester ha informat del contracte pendent de licitació, dotat amb 2 milions d'euros, que permetrà reposar la senyalística, adequar la senda i arreglar els ponts de fusta, que mentres duren les obres estaran restringits a l'ús per als vianants, impedint el seu pas amb bicicletes i cavalls, per als quals se'ls habilitaran diversos passos sense risc, per a creuar d'un marge a una altra del riu.

Concretament els usos del Parc és un dels aspectes que més preocupa tant els municipis com a la Conselleria, per la qual cosa es preveuen campanyes de vigilància en les èpoques de major afluència de visitants.

Els municipis han coincidit a assenyalar la importància de continuar reclamant a la Generalitat Valenciana inversions per a la millora i el manteniment dels elements del Parc Natural, i han posat sobre la taula la possibilitat d'articular la figura d'un consorci de municipis per a optar a finançament dels fons Next Generation, que permeten una intervenció global d'este enclavament natural protegit.

Per part seua, la Cap de l'Àrea de Gestió Mediambiental, Eva Beltrán ha informat de les actuacions de restauració de la vegetació de ribera executades en el riu Túria, on l'organisme ja ha invertit prop de 4 milions d'euros. Estos treballs tenen com a finalitat el desbrossament de la canya fins a assegurar l'esgotament del rizoma mitjançant la malla geotèxtil i la posterior plantació de vegetació de ribera autòctona.