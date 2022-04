El Parc Natural del Túria ja compta amb la instal·lació contra incendis més gran d'Europa i segona del món

Aquest dijous s'ha inaugurat la instal·lació contra incendis més gran d'Europa i la segona més gran del món, situada en zones d'interfície urbana-forestals del Parc Natural del Túria dels termes municipals de Riba-roja de Túria i Paterna. La iniciativa està liderada per aquests dos ajuntaments, al costat de Hidraqua, Medi XXI, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València i Cetaqua. També ha col·laborat en aquest projecte el Parc Natural del Túria gestionat per la Generalitat Valenciana.

El Projecte GUARDIAN va ser seleccionat en la tercera convocatòria UIA Urban Innovative Actions (Accions Urbanes Innovadores) i va obtindre el finançament del 80% dels 5,5 milions que ha implicat el seu desenvolupament. A més de l'envergadura d'aquesta instal·lació, el caràcter diferencial és que empra aigua regenerada, aigua depurada sotmesa a tractaments específics per a la seua reutilització, en la lluita contra els incendis forestals, cada vegada més freqüents a conseqüència de la crisi climàtica.

Així, 52 canons d'aigua, una infraestructura hidràulica que recorre el Parc Natural, una xarxa de sensors que monitoren el bosc en temps real, els treballs forestals duts a terme i una estació regeneradora d'aigua que disposa de la tecnologia més avançada per a poder convertir l'aigua depurada en apta per al seu ús en un pulmó verd per a la província de València; són alguns dels elements que componen el projecte GUARDIAN i gràcies al qual s'augmentarà la protecció d'una zona que abasta 2.000 hectàrees i on resideixen 15.000 habitants.

Representants de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; d'Innovació i Transformació Digital; i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; entre altres, han acompanyat als representants municipals i a la resta d'entitats partícips d'aquest projecte, en aquest acte de presentació que ha comptat a més amb representants de la UIA, pertanyents a la Unió Europea.

Durant la seua intervenció Tommaso Galli, officer del projecte GUARDIAN ha posat en valor la necessitat dels fons europeus per a fer front a nivell local als efectes directes del canvi climàtic.

Per part seua, José María Ángel, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, ha destacat durant la seua intervenció “la involucració de la Unió Europea i totes les entitats sòcies del Projecte GUARDIAN en la protecció dels incendis forestals, i en concret del Parc Natural del Túria, el bosc més important de l'àrea metropolitana”. Així mateix, ha destacat la importància tècnica d'aquest projecte i gràcies a la qual Riba-roja de Túria i Paterna, sota la col·laboració públic-privada, han aconseguit captar l'atenció d'Europa per al finançament del 80% d'aquesta iniciativa.

D'altra banda, l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha indicat durant la seua intervenció que “ja podem afirmar que la província de València compta amb una de les infraestructures contra incendis més grans del món en una interfície urbà-forestal. No obstant això, queda molta faena pendent i és clau que continuem invertint en aquest enclavament natural, a través de la col·laboració públic-privada, en noves iniciatives que ens permeten continuar fent front a les conseqüències directes de la crisi climàtica que tant s'ha manifestat en els últims anys en el sud-est espanyol”.

Així mateix, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, ha destacat que “el projecte GUARDIAN ens situa a l'avantguarda de les infraestructures hidràuliques contra incendis a nivell mundial, posant en valor la importància i l'eficiència de la col·laboració públic-privada en la gestió i execució de projectes que ajuden a combatre el canvi climàtic així com la necessitat d'impulsar iniciatives sostenibles, i replicables en altres municipis, com a model de preservació i protecció el medi ambient”.

Les empreses Hidraqua i CETAQUA han sigut les encarregades del disseny, producció i instal·lació de l'Estació Regeneradora d'Aigua (ERA), una infraestructura en la qual es desenvolupa un tractament d'aigua avançat per a l'eliminació dels microcontaminants i l'obtenció d'una aigua de qualitat suficient per al seu ús en els tallafocs verds.

A més, part de l'aigua regenerada s'aportarà a l'embassament de la Vallesa, situat també en aquest parc natural, per a millorar la qualitat d'aquesta zona humida catalogada. Així mateix, Hidraqua ha desenvolupat els cinc depòsits d'emmagatzematge de l'aigua regenerada i els 11,5 km de conduccions que permeten que l'aigua travesse el parc natural, i arribe des de l'estació regeneradora fins a les torres SIDEINFO.

40 torres SIDEINFO

Pel que respecta a la instal·lació de les 40 torres SIDEINFO, aquesta labor és a càrrec de l'empresa especialitzada en serveis ambientals Medi XXI; així com els treballs de tractaments silvícoles que contempla a més el projecte. Es tracta de tasques de desbrossament, la poda de l'arbratge, o el clarege d'arbres malalts, dominats o que aporten una densitat excessiva, així com l'eliminació del canyar.

En total, s'han gestionat més de 37 hectàrees de caràcter estratègic amb l'objectiu d'evitar que un foc urbà es propague al parc natural, i que un foc al Túria o els seus voltants afecte les zones poblades. A més, els equips del projecte GUARDIAN han plantat més de 2.000 unitats d'espècies mediterrànies autòctones de menor combustibilitat (freixe, boix, serbal, llentiscle, murta o marfull, entre altres) que actuaran, juntament amb regs prescrits, com a autèntiques barreres verdes.

Amb aquesta combinació d'actuacions es tracta de previndre l'impacte d'incendis d'alta intensitat. Per a l'estudi previ a la realització d'aquests treballs, Medi XXI ha comptat amb la col·laboració d'Universitat Politècnica de València (UPV).

L'aportació al projecte GUARDIAN per part de la UPV se centra a més a analitzar com les característiques del sòl i les condicions atmosfèriques actuen sobre l'estat hídric de la vegetació.

Així, la UPV ha instal·lat sensors en el sòl, atmosfèrics i en arbres en zones seleccionades de la Vallesa per a quantificar les relacions hídriques i estudiar l'efecte dels regs mitjançant les torres SIDEINFO. Amb aquestes dades, s'ha aprofundit en el coneixement hidrològic de la muntanya i s'han determinat patrons de reg òptims que aplicaran les torres instal·lades de manera permanent.

Per la seua part la Universitat de València és l'encarregada d'analitzar l'impacte econòmic del projecte.