Sagunt rep una subvenció de 2 milions de fons europeus Next Generation per al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació

L'Ajuntament de Sagunt ha rebut una subvenció de 2.001.722 euros per a la realització d'actuacions entorn dels eixos programàtics: transició verda i sostenible, millora de l'eficiència energètica, transició digital i competitivitat, la duració prevista de la qual és de tres anualitats amb finalització el juny de 2026.

La regidora de Turisme, Natalia Antonino, ha destacat “que hagen confiat en el nostre municipi, tant La Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme com Turisme Comunitat Valenciana (Turisme CV) per al desenvolupament de Pla de Sostenibilitat Turística”.

A més, ha assenyalat “l'esforç del departament de Turisme, que ha permés rebre una subvenció per a escometre durant els pròxims tres anys este tipus d'actuacions, de manera que estos fons europeus tinguen un impacte important en l'oferta turística de Sagunt”.

El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) prové del Fons Next Generation EU, fons de recuperació europeu. És en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) l'instrument amb el qual l'Estat espanyol aplica els recursos assignats per les autoritats europees, i més concretament, el Pla de modernització i competitivitat del sector turístic que, a través de les comunitats autònomes, transferixen les subvencions a l'entitat local, en este cas a l'Ajuntament de Sagunt.

El Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de Sagunt té com a objectius, d'una banda, cohesionar el territori mitjançant la mobilitat sostenible i impuls del turisme actiu i, d'altra banda, adequar i posar en valor l'entorn del Grau Vell, exemple únic en tota la Comunitat Valenciana d'antic grau, barri mariner.

Antonino ha ressaltat “la importància d'esta mena de subvencions per a dotar d'un impuls enorme a actuacions com la del Grau Vell, i l'aposta decidida del nostre equip de govern per sistemes de recollida de fem, l'ús de senderes pedalables, la prevenció d'incendis, la transició virtual i digital de Sagunt en turisme, este tipus d'iniciatives ens acostaran més als futurs visitants».

A causa del caràcter transversal del turisme, el departament de Turisme treballarà en coordinació amb altres departaments per al bon desenvolupament de totes les actuacions, com ara Medi Ambient, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Noves Tecnologies.