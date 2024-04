Torrent neteja i posa en valor l’aqüeducte de del segle XVI dels Arquets de Dalt

L'Ajuntament de Torrent ha iniciat la neteja dels Arquets de Dalt, un Bé de Rellevància Local que es trobava deteriorat pel creixement de vegetació que pujava pels murs del monument torrentí. A més, l’Ajuntament de Torrent està instal·lant un nou panell informatiu, ja que l’anterior, instal·lat en 2011, es trobava trencat.

Segons ha assenyalat el regidor de Medi Ambient, José Francisco Gozalvo “volem tornar a posar en valor tot el patrimoni local de Torrent i, tant els Arquets de Dalt com els Arquets de Baix, són dos elements fonamentals per a conéixer el sistema de reg ancestral de la localitat, que utilitzava estos aqüeductes per a salvar el barranc de l’Horteta”.

Amb esta actuació, l’Ajuntament de Torrent torna a posar en valor este antic aqüeducte, eliminant la vegetació que l’ocultava i que estava deteriorant els seus murs, a cada costat de la carretera. Així mateix, es torna a instal·lar una senyalització vertical per a donar-ho a conéixer.

Els Arquets de Dalt són un tram antic d’un aqüeducte de tres arcs, del qual només es conserva un, fet de pedra amb morter de calç i argila. Es tracta d’un regadiu que formava part de l’antic poblat mudèjar de Perenxisa, que coneixem gràcies a testimonis documentals i arqueològics, tal com assenyala l’inventari de patrimoni de la Generalitat Valenciana. Els Arquets de Dalt i de Baix formaven part d’este sistema de reg i tenien la funció de salvar el desnivell en el camí de Xarcos Secs, per a permetre el reg dels camps situats als peus de la Serra Perenxisa. En la part superior encara es pot apreciar el conducte per on passava l’aigua.

Estos antics aqüeductes d’època ancestral i la construcció actual de la qual data del S. XVI, formen part del Sender del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta. La seua visita, per als senderistes de la zona, és una oportunitat per a conéixer restes d’una construcció romana en el terme municipal de Torrent i fer-se una idea de l’enginy que usaven per a poder aprofitar l’aigua del barranc.

Els Arquets de Dalt van ser greument mutilats a mitjan segle passat, en la dècada dels 70 i els 80, en el que va ser una de les majors agressions al patrimoni local dels últims temps, en derrocar dos dels ulls per a ampliar la carretera. Una cosa similar al que va ocórrer en els Arquets de Baix, encara que este segon encara conserva sis dels seus arcs.

En els últims mesos també s’ha actuat en els Arquets de Baix, on s’ha reposat el panell informatiu i s’ha instal·lat un panell sobre la biodiversitat i la fauna de la zona, per part de l’equip de govern de Torrent.

Tots dos monuments, pertanyents al patrimoni hidràulic de Torrent, van ser restaurats en profunditat entre els anys 2010 i 2011 per a evitar la seua desaparició, després de dècades en desús i abandó per part de les administracions públiques. Gràcies a estes actuacions, tots dos aqüeductes es conserven hui dia, i amb estes actuacions de l’Ajuntament de Torrent, es posen en valor per al coneixement dels veïns de veïnes de la capital de l’Horta Sud i senderistes de la zona.