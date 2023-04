Villena tomba els projectes de tres plantes fotovoltaiques als peus de Sierra Salinas

Els projectes de plantes solars Frutasol, Villasol i Atalaya Solar -totes elles d'una mateixa mercantil- presentats per a construir-se a Villena no es construiran. Les tres plantes, que sumaven més de 100 megavats, es trobaven pròximes a la zona natural de Sierra Salinas, i eren les que més oposició havien trobat a l'Ajuntament perquè no tiraren avant, i contra les quals va presentar tota una bateria d'eines legals mitjançant recursos i al·legacions davant les diferents administracions amb competència en la matèria.

El regidor d'Urbanisme de Villena, Javier Martínez, ha informat de la definitiva caiguda dels projectes de plantes solars a conseqüència de la caducitat del seu dret de connexió a la Red Electrica Española per no haver aconseguit la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) en el termini establit. Martínez afirma que això representa un “èxit a l'estratègia del Govern municipal d'oposar-se a aquells projectes que no són positius per al territori ni per al procés de transició energètica neta no contaminant que defensem a l'Ajuntament de Villena”.

L'edil assenyala que els tres projectes “podrien generar un fort impacte en Sierra Salinas, un espai que des del govern municipal s'ha reclamat de manera activa l'inici de la tramitació per a convertir-lo en Parc Natural, que ho blindaria d'aquesta mena d'actuacions. Una petició que segueix en blanc perquè la Conselleria no ha realitzat cap gestió sobre aquest tema per a millorar el seu grau de protecció cap a aquest nivell màxim que reclamem”.

Bona notícia per al territori

“Sens dubte, és una bona notícia per als qui defensem la protecció del territori, i una mala notícia per als qui fan d'aquest tema una arma electoral en el seu propi benefici”, ha comentat Martínez, qui va assenyalar que l'estratègia de defensa del govern municipal està donant resultat. De fet, hui dia, dels projectes inicialment presentats en el terme municipal de Villena per a instal·lar plantes fotovoltaiques només queden vius un terç dels quals encara han de superar dues fases més abans de disposar de les autoritzacions pertinents.

El regidor d'Urbanisme ha explicat que aquests tres projectes hui decaiguts, com uns altres anteriorment, s'han rebutjat gràcies a “no haver suspés llicències en el nostre terme municipal com se'ns havia reclamat. Primer, perquè suspendre llicències també suposava suspendre terminis i hauria permés a aquestes tres plantes disposar de temps suficient per a aconseguir les autoritzacions que l'hagueren possibilitada instal·lar-se; segon, perquè ens podríem haver enfrontat a indemnitzacions milionàries contres elles pel perjudici econòmic de suspendre llicències quan ja han presentat el projecte”.

Martínez va assenyalar “el compromís indiscutible de continuar apostant pel canvi del model energètic que ens permeta deixar els combustibles fòssils, però sense renunciar a la protecció del nostre sòl en un equilibri complex però que és factible si es treballa, es proposa i es disposa d'estratègia concreta”. En aquest sentit, va tornar a reclamar la “urgent” declaració de Sierra Salinas com a Parc Natural, figura de protecció màxima del paisatge en la Comunitat Valenciana.