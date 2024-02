Xàtiva trau a licitació el tren turístic de la ciutat a partir de 700.000 euros

La Plataforma de Contractació del Sector Públic ha publicat aquest dilluns la licitació per a la concessió de serveis per a l’explotació del tren turístic de Xàtiva, amb un pressupost base de 709.528,24 euros.

El tren turístic de Xàtiva haurà de ser motoritzat, articular, amb cap tractor i tres vagons de fins a seixanta places. Haurà de complir amb especificacions tècniques mínimes com ara que els vagons estiguen completament tancats (amb la possibilitat de comptar amb finestres envidrades), una antiguitat del vehicle inferior a cinc anys, una longitud màxima de 20 metres i una amplària de 2,2 metres, tracció a les quatre rodes i capacitat per pujar desnivells de fins al 20%, i una limitació de velocitat de 25 kilòmetres per hora. El tren també especifica aspectes vinculats als frens i a l’accessibilitat (haurà d’anar dotat amb rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda), la megafonia i el ticketing (admetent pagaments amb contactless, e-ticket o e-voucher).

El servei de tren turístic realitzarà una ruta circular de 7,8 km des de l’Oficina de Turisme fins al Castell de Xàtiva, efectuant una ruta turística per la ciutat amb la realització d’una parada intermèdia al carrer Corretgeria, a la pujada i baixada; i una altra parada a l’ermita de Sant Josep a la baixada, abans de tornar a l’Oficina de Turisme (totes elles baix demanda dels usuaris). La ruta passarà per carrers com ara Sant Pere, Montcada, Sant Francesc, Plaça Calixt III, Corretgeria, Santa Tecla, Espanyoleto i Sant Jordi. Hi haurà un mínim de dos viatges diaris de dimarts a divendres no festius (un pel matí i altre per la vesprada), mentre que els dissabtes, diumenges i festius hi haurà un mínim de set viatges entre novembre i febrer i huit de març a octubre (un cada hora). Entre juny i agost el mínim de trajectes serà de quatre.

La compra de bitllets es podrà realitzar a través de la web de Xàtiva Turisme, on es podran visualitzar també els preus, horaris, els dies de servei, les rutes i un telèfon per tal de concertar cites. El preu dels bitllets serà de màxim 6 euros per a adults de 17 a 65 anys; 5 euros per a joves entre 5 i 16 anys, famílies nombroses, grups a partir de deu persones, professors, persones amb diversitat funcional i majors de 65 anys; i 4,5 euros per a agències i empreses turístiques. També es reserva la possibilitat de llogar el vehicle complet per 175 euros.

A més a més, el contracte de prestació de servei també inclourà el servei de transport al festival Nits al Castell entre les 20 hores i la 1 de la matinada, així com altres 15 serveis addicionals a l’any a lliure disposició de l’Ajuntament. En total es podran sol·licitar fins a 1.974,5 hores al llarg dels 5 anys de la durada del contracte (214,9 hores de mitja a l’any), els quals es podran demanar tant en dies laborables com en festius, i tant en horari diürn com nocturn.

“Aquest és un atractiu turístic del qual podrem tornar a gaudir a partir de l’estiu i que ja s’ha estat promocionant a FITUR per a poder emprar-lo com a reclam i atraure un major nombre de visitants”, va explicar la regidora de Turisme Raquel Caballero al darrer plenari municipal, on va voler destacar que “amb aquest plec de condicions, el nou trenet no suposarà cap cost per a la ciutadania de Xàtiva, per contra dels 300.000 euros que va costar el vehicle de l’anterior equip de govern d’aquesta ciutat”.

El contracte de concessió tindrà una durada de 5 anys i el cànon fixe a abonar per l’empresa concessionària és d’un mínim anual de 618,51 euros. Les ofertes es poden presentar fins al dia 4 de març.