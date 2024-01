Compartir un habitatge a la Comunitat Valenciana costa 379 euros per habitació, un 70% més que el 2015

L’auge dels preus dels lloguers d’habitatge fan molt complicat que una única persona puga accedir a un habitatge complet. Això ha incrementat la demanda del lloguer d’habitacions, sobretot entre les franges d’edat més joves, cosa que, al seu torn, ha generat també un augment important dels preus.

De fet, només prop del 15% dels joves de fins a 29 anys de la Comunitat Valenciana van aconseguir viure emancipats, i esperen fins a la franja d’edat entre 30 i 34 anys, amb una taxa que s’acosta al 75%. La taxa d’emancipació és superior entre les dones (prop del 20%) que entre els homes (cap a l’11%), segons es desprén de l’informe de l’Observatori d’Emancipació.

En aquest context, compartir un habitatge a la Comunitat Valenciana costa com a mitjana 379 euros al mes, és a dir, un 39% més que fa 5 anys (des del 2018) i un 70% més respecte de fa 8 anys (2015), segons l’estudi Habitatges compartits a Espanya el 2023 del portal immobiliari Fotocasa, especialista en el mercat d’habitatge de segona mà i de lloguer.

Si s’analitzen els preus del 2023 comparats amb els del 2015, s’observa que la diferència es dispara fins a arribar al 70%, és a dir, es passa de 224 euros al mes de desembre del 2015 a 379 euros al mes de desembre del 2023 per una habitació.

El desembre del 2023 en tres de les comunitats autònomes analitzades s’incrementa el preu dels habitatges compartits per damunt del 10% en els últims 8 anys. Compartir un habitatge al País Basc s’ha incrementat un 14,8%, a les Canàries un 13,8% i a Múrcia un 11,3%. Segueixen molt de prop Galícia amb 8,6%, la Comunitat Valenciana amb 7,5%, Madrid amb 7,5%, Catalunya amb 6,7%, Astúries amb 5,4% i Castella-la Manxa amb 0,6%. D’altra banda, en tres comunitats descendeix el preu de l’habitatge compartit el 2023 i són: Aragó amb -0,8%, Castella i Lleó amb -0,9% i Andalusia amb -1,2%.

Quant als preus, les cinc comunitats amb un preu per damunt de 400 euros al mes són: Catalunya amb 582 euros al mes, Madrid amb 541 euros al mes, les Balears amb 489 euros al mes, el País Basc amb 483 euros al mes i Navarra amb 474 euros al mes. Segueixen amb un preu inferior les comunitats de les Canàries, 393 euros al mes, i la Comunitat Valenciana amb 379 euros al mes.

Per ciutats, València està entre les que més s’ha encarit. En concret, les ciutats analitzades que s’han vist més afectades per l’increment del lloguer de les habitacions en l’últim any són: Bilbao amb un 15,2%, l’Hospitalet de Llobregat amb un 14,3% i València capital amb un 10,7%. D’altra banda, les ciutats on el preu de l’habitatge compartit cau són: Salamanca capital amb un -4,6%, Saragossa capital amb un -2,6% i Granada capital amb un -0,5%.

L’estudi analitza també el preu dels principals municipis espanyols. Les ciutats més cares per a compartir són Madrid capital, 562 euros al mes, l’Hospitalet de Llobregat amb 525 euros al mes, Palma amb 513 euros al mes i Pamplona amb 507 euros al mes.

Quant a les ciutats valencianes, les més cares per a llogar una habitació són València ciutat amb 401 euros al mes, Paterna amb 382 euros al mes, Sagunt amb 379 euros al mes, Alacant amb 371 euros al mes, Burjassot amb 367 euros al mes i Montcada amb 351 euros al mes. A Castelló les habitacions estan de mitjana a 249 euros al mes.

Dins de València ciutat, l’Olivereta és el districte més car per a llogar habitacions amb 439,71 euros al mes, seguit de Ciutat Vella amb 421 euros al mes, els Poblats Marítims amb 413 euros al mes i l’Eixample amb 405,68 euros al mes.