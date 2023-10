Compromís manté com a condició per a la investidura de Sánchez la paralització de l’ampliació del port de València

L’ofensiva empresa pels empresaris i per la dreta i l’extrema dreta valenciana per a reactivar l’ampliació del port de València, malgrat que està qüestionada per una resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, no ha aconseguit canviar l’oposició que ha mantingut Compromís a la nova terminal de contenidors i que ara adquireix més rellevància per la negociació de la investidura de Pedro Sánchez.

La coalició valencianista ha supeditat el seu suport a la formació d’un Govern progressista a Espanya a tres eixos fonamentals: millor inversió per al transport metropolità de València, el soterrament de les vies del tren des de l’Estació del Nord de la ciutat i la no ampliació del port de València.

La coalició ha avançat que exigirà una nova declaració d’impacte ambiental i ha lamentat el “soroll mediàtic” que fa la dreta amb aquest assumpte.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, s’ha preguntat pels interessos de l’alcaldessa María José Catalá per impulsar l’ampliació del port i recorda que “en tots els grans projectes o grans obres executades pel PP hi ha hagut darrere un cas de corrupció”. “El gran cas d’especulació urbanística que té ara mateix la ciutat s’anomena port i el que fa el PP és posar la catifa roja a aquesta especulació, potser per a assegurar la pagueta de les campanyes, com ja han fet en el passat, i per això es dediquen a fer cortines de fum com parlar de Catalunya”.

Va assegurar Robles: “La senyora Catalá està al costat dels interessos de les multinacionals, mentre que Compromís estem al costat dels interessos de la gent que viu a la ciutat. Tenim un projecte per a aquesta ciutat i no ha de comparar-se amb Madrid o Barcelona. El nostre projecte per a València té autonomia i autoestima per la nostra ciutat, que és referent europeu i global”.

“Quan el PP valencià parla de Catalunya, hem aprés que significa que cal portar la mà a la cartera”, va dir Robles per a qui “és molt sospitós que la primera persona a qui va rebre l’alcaldessa quan va ser nomenada va ser José María Aznar, el seu padrí polític, i la segona persona que va entrar en aquest despatx va ser el senyor Boluda. Potser el que buscava, després d’haver sigut beneïda pel seu padrí polític, és qui li pagarà les campanyes del 2027”. En aquest sentit, la portaveu de Compromís per València posa en dubte que els interessos de Catalá siguen en benefici de tota la ciutadania.

Papi Robles va explicar: “Parlem de si volem un port amb ciutat o una ciutat amb port. Parlem de construir un cementeri de contenidors o una autopista per a camions, en compte d’una ciutat en què puguem viure i que els barris marítims no hagen d’estar ofegats per la contaminació. A més, aquesta ampliació serà l’estocada de mort de les platges de València i de l’Albufera i la principal responsable d’això serà l’alcaldessa”.

A més, davant la proposta del president Carlos Mazón d’anar a Madrid a parlar de la nostra ciutat amb Ayuso i empresaris, Papi Robles ha avançat que Compromís impulsarà “una cimera a València, amb la gent de València i per a defensar València. No som el port de Madrid”.

Per part seua, la portaveu de Compromís en el Congrés Àgueda Micó ha destacat: “Des de Compromís no permetrem que aquest govern done per perduda aquesta ciutat ara que governa la dreta. Els valencians i valencianes volem que València continue avançant i millorant i no una ciutat al servei de la depredació urbanística, de les desinversions o de l’especulació”. Per això, ha anunciat Micó: “Compromís serem la veu d’aquesta ciutat en les negociacions amb el PSOE per a la investidura”. En aquest sentit, la coalició valencianista ha posat damunt la taula unes mesures que seran claus en la negociació, com la millora de la inversió en el transport metropolità de València i la seua àrea metropolitana.