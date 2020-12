Compromís reclama capgirar la negociació de pressupostos: primer l’acord polític i després els números d’Hisenda

Les reunions de la comissió de seguiment del Pacte del Botànic solen començar amb una lectura de greuges, una valoració de l’ambient polític i les relacions en el trimestre des de l’última reunió. La de dimecres, que buscava posar fi a un episodi llarg de tensió entre socis, va deixar clars els retrets relacionats amb l’elaboració dels pressupostos, origen d’una de les crisis per les quals ha passat el Govern de coalició valencià.

Quan la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va acusar els responsables d’Hisenda, del PSPV, d’haver-li falsejat els comptes, aquests van respondre que si la vicepresidenta no esgotara tant els terminis en la negociació, les errades serien detectables fàcilment. Aquesta tònica es va repetir en la mesa, convocada aquesta vegada en la seu de Compromís, on els valencianistes van aprofitar que exercien d’amfitrions per deixar clares algunes coses.

La coalició exigeix, i així ho va traslladar la vicepresidenta del Consell al president Ximo Puig en una trobada en paral·lel, que totes les parts coneguen les línies del pressupost abans que Hisenda elabore la seua proposta concreta. Passar d’una elaboració de pressupostos “radial” en què la Conselleria d’Hisenda acorda per separat amb cada departament els comptes fins a quadrar els números a la “conformació del document pressupostari que ha de tindre primer l’acord dels partits que componen el Pacte del Botànic”. És a dir, canviar per complet els mètodes que fins ara empra el departament que dirigeix Vicent Soler.

Segons una analogia d’un dels integrants de la mesa, la metodologia actual s’assembla a un interrogatori: el conseller va cridant un per un els seus companys de Govern, recull els seus testimoniatges i a l’últim li conta açò és el que hi ha. El problema arriba quan l’últim és la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que gestiona la renda valenciana d’inclusió, les ajudes de dependència i els centres residencials i té al capdavant la número dos del Govern. Així doncs, la seua formació planteja que “els comptes es negocien a partir de grans números coneguts per tots”, i que la data de presentació dels pressupostos vinga marcada en l’acord polític, no per decisió d’Hisenda.

Els socialistes recelen d’aquesta qüestió per les complicacions i la burocratització del sistema. El PSPV entén que Hisenda treballa sobre les línies d’un acord entre formacions que ja existeix, el Pacte del Botànic, i que la filosofia del Govern és la mateixa en tots els seus membres: uns comptes expansius i socials. Si s’ha de jutjar per les declaracions de la vicepresidenta del Consell a l’eixida de la seua trobada amb el president, aquesta proposta no va generar massa entusiasme en el Palau de la Generalitat, atés que no la va incloure entre els acords assolits, però sí en una nota posterior en què plasmaven les seues reivindicacions.

El president, mentrestant, manté silenci sobre la trobada. Ni hi hagué foto amb la vicepresidenta, ni atenció als mitjans de comunicació, ni un espai en el Palau per a la premsa. La reunió més esperada del mes es va voler vendre com un tràmit normal i corrent, una trobada més entre dirigents del Govern. L’endemà, tots dos tornaven a trobar-se en una reunió que incloïa també la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Diuen que dos no discuteixen si un no vol i Ximo Puig ho aplica en el sentit literal: “Nosaltres”, reitera el seu equip, “ens centrem en la pandèmia”.