Compromís-Sumar exigeix per a la investidura de Sánchez que es compense el finançament injust de la Comunitat Valenciana

Compromís situa el finançament autonòmic i la compensació pel deute generat al centre de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. La coalició ha presentat dilluns les seues propostes per a encarar el procés de constitució d’un Govern progressista encapçalat pel PSOE i Sumar, que situen el dèficit de recursos públics al centre de l’agenda plurinacional.

La coalició, que va concórrer a les eleccions generals de la mà de Sumar al País Valencià, planteja la reforma del sistema de finançament, la condonació del deute històric i un fons d’anivellament transitori fins que es resolga la reforma, paralitzada des de fa dos anys malgrat el compromís de l’últim acord de legislatura. Això es tradueix en una injecció de 46.000 milions d’euros que compense el deute generat per l’infrafinançament i uns 1.300 milions d’euros anuals per a la Comunitat Valenciana, la xifra que separa a l’autonomia de la mitjana estatal en recursos. Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, dos dels quatre diputats que va obtindre Compromís-Sumar en les eleccions passades, defensen que el fons d’anivellament hauria d’aplicar-se a altres comunitats com Andalusia i Múrcia, també per davall de la mitjana estatal en recursos.

La formació, part del grup plurinacional sota el paraigua de Sumar, ha eludit aclarir quin serà el seu paper en cas d’haver-hi Govern de coalició entre el PSOE i Sumar. Els valencianistes han indicat que són “un partit de govern”, però no han volgut entrar a reclamar un espai concret. La coalició vol tindre pes en l’executiu en les qüestions que concerneixen l’agenda valenciana, però, segons han concretat, prefereixen evitar l’“exhibicionisme” en la negociació.

Dotze propostes per a la investidura

A més de la reforma del sistema de finançament, la coalició reclama l’execució dels 1.435 milions d’euros del pla estatal de rodalia, la limitació dels preus del lloguer i una moratòria per a la compravenda per part de la població no resident de mínim 36 mesos per a evitar l’especulació. En matèria sanitària, Compromís proposa un pla de xoc per a enfortir l’atenció primària en tot l’Estat garantint un 25% del pressupost total de la sanitat, amb finançament directe i finalista perquè les comunitats autònomes augmenten personal, milloren les infraestructures i adquirisquen material sanitari. Així mateix, s’exigeix el pagament del deute sanitari que l’Estat manté amb la Generalitat Valenciana pels desplaçats sanitaris, així com el pagament del 50% de la llei d’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència.

A més, han exigit un pacte per a l’alliberament del temps encaminat a la reducció de la jornada laboral a 32 hores, i l’impuls d’una normativa estatal que determine els requisits i les condicions dels serveis prestats per empreses privades a fi reduir la privatització i l’externalització de serveis públics.

Sobre model turístic, la coalició valencianista incideix en mesures que limiten l’afluència massiva de turistes, amb mesures com la limitació dels creuers –ja presentada en el Congrés– i la limitació d’apartaments turístics, que influeixen en el preu del lloguer. A més, Compromís vol accelerar la transició ecològica justa apostant per la repotenciació de plantes existents, prioritzar l’autoconsum i les comunitats energètiques locals, així com noves plantes solars en sòls degradats, mantenint sempre un diàleg permanent amb la ciutadania i el teixit agrícola i rural.

Una altra de les exigències és l’establiment d’un índex de preus als productes agroalimentaris que asseguren preus justos. La coalició reclama una normativa que controle que la cadena alimentària i els seus intermediaris paguen almenys el 60% del preu als productors. Finalment, Compromís ha exigit l’impuls d’una Llei de finançament d’infraestructures culturals estatals i equitat territorial que garantisca els recursos necessaris per a una oferta diversa i de qualitat en el conjunt de l’Estat.