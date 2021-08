La Comunitat Valenciana, a l’espera de les 600.000 dosis extra de la vacuna contra la COVID per a accelerar la immunització dels joves

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana ha administrat fins hui més de 5,8 millones de dosis de les diferents vacunes contra la COVID-19 (Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Janssen), cosa que suposa el 95% de tots els vials rebuts. Així doncs, ja hi ha al voltant de 3,3 milions de valencians que han rebut almenys una injecció (65%) i uns 2,7 milions tenen la pauta completa (53%). El ritme de vacunació és lleugerament inferior a la mitjana d’Espanya, on s’han injectat el 97% dels medicaments rebuts i el 56,9% de la població ja disposa de la pauta completa i el 67,3% d’una dosi almenys.

Al llarg del mes de juliol –al llarg del mes passat els contagis es van multiplicar per huit i els ingressos hospitalaris, per tres–, la Conselleria de Sanitat va administrar prop d’un milió i mig de dosis a una mitjana d’unes 325.000 injeccions setmanals, una xifra sensiblement inferior a les injectades al juny (al voltant de dos milions de vials, a unes 400.000 dosis cada set dies).

Aquesta diferència es deu al fet que al llarg del mes passat es van rebre menys medicaments, que es van administrar de la manera següent: 392.800 la primera setmana de juliol; 281.650 la segona; 224.630 la tercera; i 181.350 la quarta. El mes de juny, per contra, en tres ocasions es van injectar més de 400.000 vials setmanals i a principis de mes es va batre el rècord de vacunació amb 539.960 dosis injectades en set dies.

Per compensar aquest dèficit de medicaments rebuts, el Govern s’ha compromés a subministrar al llarg del mes d’agost 600.000 vials més dels previstos inicialment (240.000 corresponen al preparat de Moderna –previstos per a compensar el dèficit demogràfic i pels desplaçats– i 360.000 al de Pfizer), encara que per a aquesta primera setmana de mes les dosis rebudes per la Comunitat Valenciana continuen sent menys de les esperades (280.000). La major part dels vials rebuts aniran destinats a accelerar la immunització dels joves entre 20 i 29 anys, el col·lectiu que està sent més afectat pel virus –amb els de 12 a 19 anys– en aquesta cinquena onada.

Efectivitat de la vacunació

La Conselleria de Sanitat centra els esforços a intensificar la vacunació, que s’ha demostrat efectiva. Així doncs, més de la meitat dels contagiats en brots al llarg del mes de juliol tenen entre 15 i 34 anys, els col·lectius la immunització dels quals o no ha començat o està més retardada. A més, a penes cinc dels pacients ingressats en cures intensives, el 8%, tenen la pauta completa de vacunació contra la COVID.

En les últimes jornades, amb una incidència acumulada de 593 casos per cada 100.000 habitants aquest dilluns, continuen creixent les hospitalitzacions (un 6% des de divendres passat). Els hospitals valencians tenen actualment a 731 pacients ingressats pel SARS-CoV-2, dels quals 117 romanen en cures intensives.