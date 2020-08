La Comunitat Valenciana registra 523 contagis i una defunció per coronavirus des de divendres passat

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat des de l'última actualització -divendres passat- 523 nous casos de coronavirus per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 13.852 persones, així com una nova defunció -un resident d'un centre de majors-, el tercer en una setmana. Per províncies, el nombre de nous casos és: 39 a Castelló (1.876 en total); 121 a la província d'Alacant (4.616 en total); 359 a la província de València (7.335 en total) als quals cal sumar 25 casos sense assignar, mentre que amb l'última defunció són ja 1.480 els morts en territori valencià: 227 a la província de Castelló, 515 en la d'Alacant i 738 a la província de València.

D'altra banda, s'han donat 236 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.609 persones: 2.625 a Castelló; 6.169 a Alacant; i 9.813 a València, a més de 2 casos no assignats. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 1.663 casos, la qual cosa suposa un 7,6% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen actualment 117 persones ingressades (dotze d'ells en vigilància intensiva): 10 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 41 a la província d'Alacant, d'ells 8 en l'UCI; i 66 a la província de València, 4 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció de la COVID-19 ascendeix a 601.445, de les quals 468.034 han sigut a través de PCR i 133.411 mitjançant test ràpid.

Brots de coronavirus

En les últimes jornades s'han detectat tretze nous brots: cinc a València, quatre d'ells d'origen social i un altre en l'àmbit laboral; un a Tavernes Blanques amb tres casos i d'origen social; un a Torrent amb cinc contagis d'origen social; un altre a Mislata amb set positius d'origen social; un a Burjassot amb sis positius en l'àmbit laboral; un altre amb quatre casos a Gandia i d'origen social; un a Meliana amb quatre contagis d'origen social; un altre a Orihuela amb sis positius a l'entorn de l'oci; i un últim brot amb cinc casos a Almoradí d'origen extracomunitari.

Dos dels immigrants que van arribar el cap de setmana a la costa alacantina, han donat positiu en coronavirus i romanen aïllats a l'Hospital General d'Alacant. La resta ha donat negatiu i es troben a l'hospital de campanya.

Situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 16 centres: 1 a la província de Castelló, 7 en la d'Alacant i 8 a la província de València. Així, s'han produït set nous positius entre els residents i cinc contagis entre els treballadors, a més de l'intern mort.

En aquests moments, es troba sota vigilància activa de control sanitari només 1 residència en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 0 a la província d'Alacant i 1 a la província de València.

Extremar les precaucions

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha fet una crida a extremar les precaucions en les reunions familiars i d'amics ja que, des de la fi de l'estat d'alarma, el 36,5% dels brots i casos es produeixen en aquest àmbit. “Els recorde que en les reunions familiars només estan exempts d'usar les màscares aquells integrants d'un mateix nucli familiar convivent. Per tant, hem de continuar llavant-nos les mans, mantindre la distància interpersonal i usar la màscara sempre. Hem de fer-ho per nosaltres i per aquells als qui més volem”.

Segons els grups d'edat, el major nombre de brots està entre els 15 i 34 anys (49,2%). Als brots relacionats amb reunions familiars i d'amics, li segueixen els brots associats a espais d'oci (17,6%), els relacionats amb l'àmbit laboral (15%) i residències de majors (12%).