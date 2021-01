Condemnats a quatre anys de presó per delictes fiscals en el cas Emarsa dos exresponsables de la depuradora de València i un empresari

La titular del Jutjat Penal número 6 de València ha condemnat a sengles penes de quatre anys de presó per altres tants delictes fiscals a dos antics responsables de l'Empresa Metropolitana d'Aigües Residuals de València SA (Emarsa), que gestionava l'estació depuradora de Pinedo, i a un empresari.

La sentència, notificada aquest dilluns a les parts, declara provat que els llavors conseller delegat i gerent d'Emarsa, Enrique Crespo i Esteban Cuesta, respectivament, es van concertar amb l'administrador de diverses mercantils, Jorge Ignacio Roca, per a defraudar a Hisenda un total d'1.395.798 euros mitjançant devolucions indegudes d'IVA durant els exercicis tributaris 2006, 2007, 2008 i 2009.

La magistrada relata en la resolució que el mecanisme defraudatori emprat va consistir a interposar entre Emarsa i diverses mercantils proveïdores del servei de gestió de residus “un nivell de facturació intermedi que permetia incrementar artificiosament el preu facturat per aquesta gestió, aplicant-li a la base imposable un gravamen del 16% quan a aquesta activitat corresponia el 7%”.

Aqueixa facturació intermèdia era realitzada per tres empreses administrades per Jorge Ignacio Roca, Erwinin SL, Zonday Investments SL i Printergreen SL.

Els altres dos acusats, gestors de l'empresa pública, incloïen aqueixes factures en les declaracions mensuals i anuals d'IVA, “amb ple coneixement que aquest proveïdor no havia prestat cap servei a Emarsa” i que el servei contemplat en aqueixos documents “estava sent prestat per una altra empresa a la meitat de preu i amb un tipus de gravamen inferior”, afegeix la resolució.

La titular del Jutjat Penal 6 considera a Crespo i Cuesta autors de quatre delictes contra la Hisenda Pública per devolucions indegudes en les liquidacions de l'IVA d'Emarsa, mentre que a l'empresari el condemna com a cooperador necessari d'aqueixos mateixos delictes.

La magistrada aprecia en tots els casos l'atenuant de dilacions indegudes i imposa a cada acusat, per cadascun dels quatre delictes, un any de presó, el pagament d'una multa i la pèrdua durant tres anys de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques, així com del dret a gaudir de beneficis o incentius tant fiscals com de la Seguretat Social.

Igualment, la sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació davant l'Audiència Provincial de València, estableix que han d'indemnitzar de manera solidària i conjunta a la Hisenda Pública amb el muntant total defraudat.