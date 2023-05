El Consell Jurídic Consultiu valida el Pla del Cabanyal que limita els apartaments turístics i preveu 700 habitatges protegits

El Pla Especial del Cabanyal (PAC) s’aprovarà in extremis pocs dies abans de les eleccions del pròxim 28 de maig. La vicealcaldessa i candidata socialista a l’alcaldia de València, Sandra Gómez, va anunciar dijous que el pla urbanístic ja té tots els informes favorables i s’aprovarà en la pròxima comissió territorial d’Urbanisme de la setmana que ve.

“La protecció del Cabanyal és un fet. Ja podem dir que el Pla del Cabanyal s’aprovarà a pesar que la dreta ha fet i ha dit de tot per evitar que blindàrem un barri que va patir durant anys la política de destrucció del PP”, ha indicat.

Gómez va confirmar que el PAC ja té tots els informes favorables, l’últim el del Consell Jurídic Consultiu (CJC), i que, per tant, la comissió territorial d’Urbanisme posarà fi en els pròxims dies fi a la incertesa que havia tractat de sembrar el PP entre els veïns i veïnes del barri. “Han tractat de generar incertesa i escampar una sensació d’inseguretat entre els veïns i veïnes, que desitjaven que aquest pla s’aprovara per protegir les seues cases i per veure definitivament regenerat el seu barri”, va assegurar.

“Doncs bé, l’últim informe ha arribat amb males notícies per als que defensen la destrucció del barri com el PP. Notícies roïnes per als que veuen el Cabanyal com un barri amb què especular. Males notícies per als que han fet tant de mal i continuen fent-ne hui al barri del Cabanyal-el Canyamelar. Hui per fi hi ha un pla que el protegeix, un pla que traurà les excavadores definitivament del barri, que només hi entraran per rehabilitar les cases i generar un barri de places, de parcs, de jardins i de serveis públics”, va remarcar la candidata socialista.

El PAC substituirà així el projecte traçat per l’alcaldessa morta Rita Barberá consistent a prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar, cosa que suposava trencar la trama urbanística protegida del barri i la destrucció de 1.600 habitatges.

En contraposició, el pla aprovat preveu la construcció de 1.150 habitatges, dels quals 700 seran públics de lloguer assequible (un 60%), la protecció de 1.600 elements urbanístics i un 47% més de zones verdes.

El pla projecta la creació de tres vies verdes, l’enjardinament del final de l’avinguda de Blasco Ibáñez, la limitació al 10% dels apartaments turístics per illa, la protecció de la façana marítima i el manteniment de la tipologia edificatòria del barri.

Durant l’última fase d’informes recaptats de diferents organismes per a obtindre el vistiplau final del PAC, el canvi més significatiu ha sigut la reducció de 15 a sis altures de l’edifici dedicat a terciari (ús per a oficines o hoteler) davant dels Docks.

Benimaclet

Gómez, a més, va advertir dijous del perill de prendre decisions arriscades i poc realistes sobre el futur del programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha donat la raó a Metrovacesa. “Si finalment aquestes postures hagueren prosperat, com, per exemple, la desclassificació del sòl com proposaven alguns partits, hui el PAI de Metrovacesa hauria d’admetre’s sense cap mena de canvi. No tindríem capacitat d’establir els criteris com farem ara. Per això, cal tindre molta cura a l’hora de prendre decisions, perquè ens pot costar molt car”, va dir a preguntes dels periodistes.

La candidata socialista ha mostrat la seua satisfacció amb la faena desenvolupada pel Partit Socialista en les seues responsabilitats d’Urbanisme garantint el dret a la ciutat en el barri. “Em sembla molt important recordar que la postura del Partit Socialista és que el barri de Benimaclet es desenvolupe complint els criteris de sostenibilitat de l’Agenda 2030, arribant un consens amb els veïns i veïnes, però que siga un espai que done resposta a les necessitats de tots els veïns, que, la immensa majoria, el que volen és un parc, un jardí, i nosaltres els ho garantirem”, va dir.

Per part seua, l’alcalde de València i candidat a la reelecció per Compromís, Joan Ribó, va confirmar dijous que el consistori recorrerà contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a tramitar el projecte urbanístic de Metrovacesa a Benimaclet, perquè ha recalcat que la promotora “no té drets” i paral·lelament ha sostingut que treballaran perquè aquest PAI “respecte una transició clara a l’horta”.

Amb tot, ha remarcat que, amb independència de la via judicial, continuaran “defensant els interessos dels ciutadans de Benimaclet”. “Una cosa molt important que crec que Metrovacesa no entén, perquè només entén dels seus negocis, és la transició que ha d’haver-hi entre la ciutat i l’horta”, ha comentat, i ha afegit que Benimaclet, Campanar, el sud, són “zones de transició cap a l’horta i nosaltres pensem que és molt important respectar-les”.

Els veïns demanen menys habitatges

L’Associació Veïnal de Benimaclet va lamentar que l’Administració municipal mai s’ha plantejat dur a terme un vertader procés participatiu sobre el PAI del barri, en què les entitats associatives (veïnals, culturals, educatives, esportives ...) puguen debatre i elaborar propostes per a dissenyar el futur urbanístic de Benimaclet.

“Mostra d’això és el simulacre de procés participatiu que la Regidoria d’Urbanisme ha plantejat fa poc sobre aquest tema i que ha provocat la campanya de recollida de signatures en el barri promoguda per l’associació i que seran pròximament presentades a l’Ajuntament”, van assegurar.

Per a l’entitat veïnal, les administracions municipals i els agents urbanístics han de rebutjar definitivament “la idea que els projectes que afecten la ciutat i els barris són només cosa de dos, deixant fora com a mer espectador el veïnat, utilitzant-lo exclusivament com a mer client votant cada quatre anys (els ajuntaments), i com a mer ”consumidor de rajola“ (els promotors).

Des de l’associació van recordar que el PAI de Benimaclet és la història de conflictes judicials repetits: “Ja l’anterior agent urbanitzador (Urbem) va mantindre plets repetits amb antics propietaris dels terrenys, i amb l’anterior govern municipal del PP. És a dir que el que ha ocorregut ara no és més que la continuació d’un llarg conflicte en què està en joc obtindre el màxim benefici a costa d’una edificabilitat que, trenta-quatre anys després d’aprovat el pla general d’ordenació urbana de València, no ve al cas”.

L’Associació Veïnal de Benimaclet, com a part del moviment veïnal de la ciutat, continuarà reivindicant un projecte urbanístic “amb menys edificabilitat” i en què es tinga en compte “una vertadera transició entre la ciutat i la seua horta”.