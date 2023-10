El Consell Valencià de Cultura reclama més pressupost per a À Punt i el sector audiovisual valencià

L’organisme que assessora la Generalitat Valenciana en matèria cultural reclama més inversió per a la ficció audiovisual en llengua pròpia. L’informe del Consell Valencià de Cultura considera “imprescindible” un augment en la dotació de recursos destinats a la producció audiovisual a través de la televisió pública valenciana À Punt, que ha d’exercir de dinamitzador del sector a la Comunitat Valenciana.

El document, una anàlisi del sector sobre la base de la legislació, les mesures adoptades i la participació de les empreses i la consulta a experts, conclou al seu torn que el sector públic hauria d’incrementar la dotació a l’Institut Valencià de Cultura (IVC), responsable de les ajudes a la producció audiovisual, per a fomentar la producció de sèries o films en el territori. Els responsables de l’organisme consultiu consideren que la ficció autòctona és “perfectament exportable” i urgeixen l’executiu autonòmic a fomentar-ne la producció, llastrada arran del tancament de la radiotelevisió pública valenciana el 2013. Com a exemple, analitzen els casos de Galícia o el País Basc, a més de Catalunya i les Balears, on es constata que el sector públic és un motor per a la cultura com a sector productiu.

El CVC apunta que la radiotelevisió valenciana ha de fomentar una producció audiovisual plural i diversificada, la creació i la investigació de noves narratives i formats televisius, “arriscant en models amb capacitat d’atraure l’interés del públic i oferir també productes amb possibilitat de projecció exterior de la nostra cultura”. Al seu torn, considera necessari que els processos de contractació externa garantisquen l’accés a les empreses valencianes amb experiència, que s’hagen mantingut al llarg dels anys desenvolupant treball en el territori, i que es repartisquen amb criteris d’alternança.

L’informe s’ha fet públic i s’ha lliurat als responsables del Govern autonòmic en plena elaboració pressupostària, amb l’amenaça de retallades planejant sobre la televisió pública. Quasi a l’una, À Punt ha anunciat que incorporarà el doblatge en castellà a les pel·lícules que emeta en la franja de prime time.

Elaborat per Rosana Pastor i Xavier Aliaga, l’informe apunta que actualment la televisió pública valenciana no compleix els mínims legals d’inversió en el sector audiovisual. L’organisme consultor pren com a referència la llei estatal de l’audiovisual, que indica en el seu articulat l’obligació dels prestadors de servei de titularitat pública d’invertir un 6% en aquest sector.

A més, insta a reforçar la posada en marxa de les instal·lacions de la Ciutat de la Llum d’Alacant, reconvertida en estudi de rodatges l’any passat després d’una quantiosa sanció europea, i demana que es garantisca la contractació de productores valencianes. Pel que fa a la formació, apunten la necessitat d’incentivar línies específiques de Formació Professional (FP) en el seu entorn, tant en la part tècnica com en l’artística.

Sobre els continguts, a més de fomentar la creació en valencià, l’organisme recomana que els personatges de les ficcions s’allunyen dels estereotips excloents, i transmeten una imatge igualitària i plural d’homes i dones, alhora que fuja dels tòpics sobre qüestions socials. No obstant això, reclama que no es renuncie al component identitari, que la ficció puga reflectir la idiosincràsia del poble valencià, de manera que es creen obres singulars, però exportables.

L’informe compara la situació d’altres comunitats autònomes amb llengua pròpia i apunta que són les televisions públiques les que dinamitzen el sector audiovisual. També la col·laboració entre productores i les finestres de les plataformes digitals. Destaquen el cas gallec, que, segons alguns experts consultats, ha passat d’un sector feble a veure’s afavorit, amb exemples com la sèrie Rapa, coproduïda entre Portocabo i Movistar+, que va rebre 300.000 euros d’ajudes del hub audiovisual gallec, un programa de suport de la Xunta que ha destinat 10 milions d’euros en tres anys. “L’audiovisual gallec, de fet, ha aconseguit una penetració molt interessant, amb produccions amb plataformes estatals (Movistar, Filmin) i internacionals (Netflix, Amazon Prime), cosa que suposa un alleujament de la dependència de la televisió gallega”, recull l’informe.