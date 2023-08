El conseller valencià d’Educació anuncia un estudi de les plantilles: “Igual diu que en sobren dos o en falten tres”

“Farem un estudi detallat, de plantilles, de qualitat del sistema i això igual et diu que en sobren dos o que te’n falten tres”. Així ha respost el conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, a la pregunta d’elDiario.es sobre les seues declaracions en què afirmava que sobren professors en el sistema públic. Rovira, en una trobada improvisada amb docents que protestaven a l’entrada de la Conselleria d’Educació pels retards en la publicació de les places d’uns 21.500 professors, ha assegurat que “no hi ha previsió” de retallades. El titular del departament autonòmic ha anunciat un “estudi de la qualitat” del sistema públic que es durà a terme “enguany”.

“Crec que en aquests huit anys [de Govern del Pacte del Botànic], la qualitat del sistema no ha sigut un dels objectius principals i és el que volem tindre nosaltres”, ha afirmat. Rovira ha tornat a criticar l’acord de plantilles, subscrit per l’anterior consellera de Compromís, Raquel Tamarit, amb tots els sindicats i que suposa un increment d’unes 3.800 places. “No és qüestió que sobren [professors] o no”, ha manifestat Rovira, que ha assegurat que cal revisar l’acord.

“Hi ha casos, per exemple, en què s’observa que s’han eliminat els itineraris en primer, segon i tercer de l’ESO, i això feia que s’havien d’haver reduït almenys unes hores la previsió que hi havia dels instituts i va eixir una ordre de l’anterior secretari autonòmic [el socialista Miguel Soler] dient que, a pesar que no estigueren aquestes hores, es continuara mantenint aquesta plantilla”. “Lògicament, tot això caldrà revisar-ho”, ha postil·lat.

Una de les docents que es manifestava a l’entrada de la conselleria, sota un sol de justícia en ple agost, li ha etzibat: “No sobren professors”. José Antonio Rovira, acompanyat per diversos alts càrrecs del departament, ha atés dues desenes de professors que protestaven pel retard de l’adjudicació de les places d’un terç del professorat, que, a tot just dues setmanes de l’inici del curs escolar, no saben quina destinació tindran.

Després dels errors detectats en la primera adjudicació de places, que ja va experimentar retards inicialment, el departament d’Educació va anunciar que aquesta setmana es publicaria la definitiva. Rovira ha assegurat davant els docents que protestaven que dijous es publicarien. No obstant això, el conseller també ha deixat caure que mentre que les places de Primària estarien dijous –a falta de les “ultimes revisions”–, les de Secundària podrien retardar-se fins divendres i fins i tot fins dilluns que ve (a 10 dies de l’inici del curs escolar). El llistat de Formació Professional “sembla” que també està solucionat, ha assegurat un alt càrrec d’Educació.

La previsió de secundària es retarda a dilluns “com a molt”

“No m’agradaria traure-ho més enllà del dilluns, com a molt”, ha afirmat el conseller, que ha demanat disculpes “perquè hui dia no tenim el procés”. “Cada procés que fem volem revisar-lo per intentar traure’l”, ha explicat. Rovira ha destacat que el seu equip ha treballat amb afany i que la directora general de Personal, Sonia Sancho de Vicente, i el d’Infraestructures, Rafael Valcárcel, “a penes” han pogut tindre vacances a causa de la caòtica situació. “Nosaltres tampoc”, han contestat els docents.

A la petició d’un dels concentrats perquè el pròxim curs s’avance el procés d’adjudicació de places, el titular d’Educació ha contestat: “Per descomptat que canviarem moltes coses, però ens hem trobat amb el que ens hem trobat”. “Per a l’any que ve, a qui menys li abellirà estar ací el mes d’agost és a nosaltres i segurament a vosaltres també”, ha afegit.

La concentració ha reunit una mostra de diversos dels col·lectius de docents afectats. Irene Montalbá, interina de l’especialitat d’orientació educativa, ha explicat que moltes de les seues companyes “han hagut de buscar allotjament en molt poc de temps, a mitjan agost, molt de pressa i a distància, perquè moltes no estan ací”. Amb la repetició de les adjudicacions, “no saben si podran recuperar els diners i si tindran la mateixa plaça o no”, afirma Montalbá, que també lamenta: “Està tot molt en l’aire, estem en agost i no sabem res”.

Per part seua, Llum Cabanes, professora de l’especialitat de filosofia, que després de molts anys d’interina enguany ha aconseguit la consolidació de la seua plaça per concurs de mèrits, era la número 38 de la llista inicial, a pesar que en les adjudicacions han passat per davant de la dona “10 o 15 persones”. “Som molts afectats, una vegada l’adjudicació d’una persona està mal feta, per efecte dòmino, tota l’adjudicació està malament”, lamenta.

Xelo Valls, secretària general de la Federació d’Educació de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), recorda que “disfuncions informàtiques” n’hi ha hagut cada any, “però sempre s’han resolt amb una celeritat relativa, perquè al començament d’agost estiguera tot correcte”. El retard en l’adjudicació definitiva, “a 10 dies de vista de l’inici de curs, significa un retard de tots els plans vitals que cada persona té”.

“Hi ha persones que, si l’adjudicació se sap a la fi de juliol o el començament d’agost, es planifiquen, sobretot els que tenen més mobilitat, per anar a buscar casa”, explica Valls. Javier González Zurita, responsable d’Ensenyament Públic d’UGT-PV, ha indicat que “no és qüestió de buscar ara culpables, sinó de solucionar el problema que hi ha” i ha agraït al conseller Rovira que donara explicacions davant els docents.

El PSPV denuncia una “falta clara de capacitat per a governar”

Per part seua, el portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha criticat la “incapacitat” del conseller José Antonio Rovira i del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per a gestionar el procés de les adjudicacions de places del professorat valencià, que ha titlat, de nou, de “caos”.

Lorenz ha lamentat que Rovira i Mazón són “incapaços de gestionar i insolvents en la gestió” i tenen una “falta clara de capacitat per a governar”. “Vivim un caos sense precedents i el PP està més ocupat a buscar excuses que a solucionar el greu problema que ells mateixos han generat”, ha apuntat.

El parlamentari socialista exigeix una “solució immediata per als més de 20.000 docents valencians que continuen sense saber quina serà la seua destinació a dues setmanes d’iniciar-se el curs” i ha recordat que la major part d’ells “han de buscar allotjament per a tot el curs, molts ja han pagat fiances i han signat contractes de lloguer”.

“Què faran si els adjudiquen una altra destinació?”, s’ha preguntat i ha lamentat que la Conselleria d’Educació haja anunciat noves adjudicacions, però “com si fora un aspecte menor, no ho fa immediatament” i “es prenen tota la calma del món”, generant un “caos sense precedents”.

Lorenz s’ha preguntat si en la Conselleria “han pensat en el professorat”, perquè Rovira està “desaparegut” i el professorat “amb les seues vides paralitzades”. En aquesta línia, ha criticat que el PP “com sempre, es justifica dient que la culpa és del govern anterior” però els ha instat a “solucionar el caos” i a posar-se a treballar “perquè el professorat valencià no es mereix com se l’està tractant”.