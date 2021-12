La Conselleria de Polítiques Inclusives obri una inspecció a una empresa d’atenció domiciliària a dependents

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert una inspecció a una empresa que presta servei d’atenció domiciliària a persones majors i dependents. Després de queixes d’usuaris, el departament que dirigeix Mónica Oltra investiga l’entitat La Cruz Azul, amb seu a València, per preteses irregularitats en la prestació del servei detectades per la Direcció General de Dependència.

De moment, mentre es fa la investigació, la conselleria ha retirat l’empresa del catàleg d’entitats adscrites que presten el servei. L’empresa presta atenció domiciliària per a majors i dependents contractada a través d’un portal web i subratlla que hi ha un interval de temps entre la petició de pressupost i la cerca de personal. Alguns usuaris denuncien que l’entitat cobra quantitats per endavant i retarda la prestació de l’assistència per la falta de personal.

Les tarifes de La Cruz Azul, amb seu a València, oscil·len entre 1.400 i 2.100 euros en funció de les hores setmanals. L’empresa té un portal d’ocupació i un portal de demanda dels serveis assistencials. Segons informa, el client emplena un formulari amb les necessitats de la persona, anciana o dependent, i el departament de recursos humans selecciona llavors el perfil de l’auxiliar.

Per a la contractació de personal, el servei web remet a una aplicació que exerceix d’intermediària entre persones que s’ofereixen com a assistents per hores, internes o en servei nocturn.