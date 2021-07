El cost d’especular amb un HPO: multa de 36.000 euros per vendre’l per damunt del preu màxim estipulat a Dénia

El fre a l’especulació immobiliària que genera increments importants en el preu de l’habitatge és un dels objectius que persegueixen els habitatges protegits (HPO) i és el motiu pel qual aquest tipus d’immobles, amb preus més assequibles que els del mercat de renda lliure, no es poden vendre al preu que estime el propietari durant un termini de temps determinat.

En el cas de la Comunitat Valenciana, segons informen fonts de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que gestiona el vicepresident segon del Govern valencià Rubén Martínez Dalmau, la normativa actual estableix un termini de 30 anys perquè un HPO es puga vendre lliurement.

Si un propietari decideix vendre abans un immoble protegit, ha de comunicar-ho a la conselleria i sol·licitar el preu màxim de venda, que ve determinat en funció d’uns mòduls i els metres quadrats de l’habitatge. Un preu que en cap cas es pot sobrepassar.

Aquest és el motiu pel qual Habitatge ha sancionat l’amo d’un HPO construït l’any 2000, situada en la plaça de Cholet de Dénia amb una multa de 36.684 euros. Es tracta de la diferència entre els 170.000 euros pels quals va vendre el pis de 138 metres quadrats (incloent-hi plaça de garatge i zones comunes) i els 133.315 euros de preu màxim de venda autoritzat per llei. Aquesta és la primera sanció per aquest motiu que imposa la Generalitat Valenciana des de la creació del departament de Dalmau.

Les mateixes fonts expliquen que la conselleria va tindre coneixement del cas per mitjà del Registre de la Propietat de Dénia: “Tant els notaris com els registradors tenen l’obligació d’informar si detecten aquesta mena de situacions per evitar que passe i estem investigant també per què el notari no ens va informar i si seria possible alguna mesura disciplinària en cas que s’haguera donat un comportament irregular”.

La sanció per una infracció molt greu ja s’ha notificat a l’interessat, que en els 15 dies per a presentar al·legacions no ha presentat cap document. Des d’Habitatge expliquen que fa una setmana una advocada en nom del denunciat va sol·licitar un ajornament del pagament que no s’ha pogut atendre pel fet d’haver arribat fora de termini, per la qual cosa la multa es farà efectiva.

Per a Dalmau “es tracta d’una qüestió de justícia per a les famílies que no han pogut optar a la compra dels habitatges amb preus adequats i una acció exemplaritzant per a la resta dels fons d’inversió i les grans immobiliàries”. Des del Govern del Pacte del Botànic “no es permetrà l’especulació en habitatges que s’han construït, en part, amb ajudes públiques”.

El vicepresident ha assegurat que “aquestes sancions demostren l’eficàcia de l’Administració per a detectar qualsevol irregularitat en matèria d’habitatge”. Des de la conselleria s’han desplegat “tots els mecanismes necessaris per a controlar que els habitatges no servisquen per a generar beneficis, sinó perquè la gent puga tindre un sostre digne en què desenvolupar la seua vida”, afirma.