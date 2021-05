Un dels treballadors ferits en bolcar un vaixell en el port de Castelló: “De miracle no vaig estar a bord, el vaixell estava ben estibat”

“Ahir vaig estar ingressat a l’hospital per xoc posttraumàtic, la veritat que em recorde poc de tot. Estava treballant en el cantell en aquell moment, de miracle no vaig estar a bord. Ja m’han contat que hi ha un company davall l’aigua encara i un altre amb un colp al cap ingressat en l’UCI. El vaixell estava ben estibat, a veure si investiguen què va passar per a una cosa tan inusual com posar la quilla al sol. Tots els nostres suports a l’estibador i pare de 36 anys que està davall la mar, company i amic excel·lent, al tripulant indi de 22 trobat mort” i amb el company ingressat en l’UCI “perquè es recupere al més prompte possible!”.

Aquest és el missatge que ha traslladat als seus companys d’estiba un treballador de 31 anys donat d’alta dissabte, un dia després d’ingressar a l’Hospital General de Castelló arran de l’accident que divendres passat 28 de maig va causar la bolcada del vaixell Nazmiye Ana, de bandera panamenya, en el moll del Centenari del Port de Castelló quan feia tasques de càrrega de mercaderia. Un company seu de 46 anys es troba estable en l’UCI, encara que amb pronòstic reservat, i segueixen les faenes de cerca i rescat de l’estibador desaparegut, després d’haver-se rescatat el cadàver d’un tripulant mort.

L’incident roman sota la investigació de la Guàrdia Civil, que tracta d’aclarir les causes d’un incident tan poc comú. Fonts del Sector de la Mar del sindicat Comissions Obreres (CCOO-PV) expliquen que, malgrat que desconeixen els detalls del succés de Castelló, quan es produeix una bolcada d’aquestes característiques són diversos els factors que poden haver-hi influït.

“Pot haver sigut una mala planificació de l’estiba i això haver generat un moviment de la càrrega durant les faenes de les grues; no obstant això, és important aclarir que aquesta planificació correspon a la naviliera i a l’empresa responsable de la gestió de la terminal. L’estibador es limita a executar aquesta planificació tal com li arriba”, afirmen. En aquest cas, la terminal on es va produir el sinistre és la de Noatum, segons el sindicat.

No obstant això, segons el missatge reproduït, el problema no va ser això, almenys a parer de l’estibador ferit. D’aquesta manera, les mateixes fonts sindicals expliquen que una altra possible causa és una errada de càlcul en els llastos: “En funció d’on es fa la càrrega i la descàrrega de mercaderia, es carrega llast o se solta llast del vaixell per compensar el pes; si hi ha poc llast i la línia de flotació es descompensa, pot haver-hi una bolcada”.

També una eventual falta de manteniment del vaixell pot influir, ja que pel que sembla en aquest cas el vaixell tenia 25 anys. Segons expliquen des de CCOO-PV, “com amb qualsevol altre transport, com més antic és més possibilitat d’avaries pot haver-hi” i afigen que “que la bolcada es pot haver produït per una d’aquestes causes o per una mescla de totes”.

Els representants de l’organització sindical manifesten la seua solidaritat amb tot el personal de l’estiba de Castelló, així com amb familiars i amics de les víctimes, i adverteixen que exigiran que s’investigue fins al més mínim detall.

A més, recorden que el personal de la Societat d’Estiba del Port de Castelló (Sedcas), ara Centre Portuari d’Ocupació (CPO), i de l’empresa terminalista Noatum han col·laborat en les tasques de recuperació de part de la càrrega despresa per facilitar les faenes de cerca.

D’altra banda, fonts de l’Autoritat Portuària de Castelló van informar dilluns de la reobertura al trànsit comercial garantint totes les condicions de seguretat per desenvolupar les operacions de cerca i rescat de l’estibador desaparegut, que es van reprendre a primera hora.

El pla de busseig per part del Grup d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil i bussos de Salvament Marítim se centra en l’entorn del vaixell Nazmiye Ana, que va bolcar divendres en el moll del Centenari. Un helicòpter de Salvament Marítim va inspeccionar la làmina d’aigua a primera hora del matí, segons va informar l’Autoritat Portuària en un comunicat.

El dispositiu de cerca va trobar dissabte 29 de maig a la vesprada el cos sense vida d’un dels dos homes desapareguts, que era un dels membres de la tripulació del vaixell, un home de 22 anys i de nacionalitat índia. Diumenge, les faenes es van centrar a tractar de localitzar el cos de l’altre treballador.