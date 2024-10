Desenvolupen un robot amb IA per a facilitar les cirurgies d’úter: “Es podrà dirigir el braç mitjançant la veu i estalviar així en especialistes”

En el marc de la setena edició de l’esdeveniment de tecnologia internacional VDS, impulsat per Startup València, la Universitat de València (UV) ha presentat un nou model robòtic basat en intel·ligència artificial que optimitzarà la precisió en el procés de les histerectomies, operacions que s’encarreguen d’extirpar l’úter, així com el coll uterí, i, en casos més extrems, els ovaris, les trompes de Fal·lopi o els ganglis limfàtics.

El projecte, creat a partir del centre d’investigacions Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) i dependent de la UV, juntament amb el Consorci Hospital General Universitari de València, pretén estalviar un “cirurgià, uròleg o ginecòleg” en la part de les cames del pacient: “El cirurgià que se situa en l’abdomen indicarà les instruccions per veu al braç robotitzat. A més, té un control de pressió i transmet una sensació hàptica. Això ens permet reduir el personal necessari i el cirurgià mateix no ha de parar els seus moviments per a continuar amb la intervenció”, explica el doctor Cristóbal Zaragoza.

Des de l’IRTIC, la seua funció s’ha enfocat a crear els codis del robot, el processament de veu basat en IA i la construcció de la màquina. Álvaro Fernández Guirao, alumne i investigador del centre, és un dels encarregats del programari: “He pogut estar tres mesos per a crear-lo”. A més, confessa que un altre company i ell han sigut els creadors de l’eina, però no dubta que darrere de la investigació ha “participat i ha ajudat molta gent”.

En línia similar, Fernández Guirao destaca que la patent s’ha provat en pacients no reals, però s’estima que en un termini mitjà-llarg estarà operatiu en el sector de la salut. Així mateix, el manipulador intrauterí tindrà una àmplia funcionalitat: podrà “introduir-se en la bufeta o el recte” i serà útil tant en cirurgia general i digestiva com en ginecologia o en urologia, tal com manifesta Zaragoza.

Fita en ginecologia

El 21 d’octubre passat, l’Hospital de la Ribera d’Alzira es va convertir en un dels primers centres espanyols a fer una cirurgia ginecològica amb el robot Hugo RAS. Fins al moment, aquest model solament s’havia usat per a operacions urològiques i digestives.

La intervenció duta a terme va consistir en una histerectomia total amb doble annexectomia: una extirpació de l’úter, juntament amb els dos ovaris i les trompes de Fal·lopi. Després de l’operació, la pacient va poder rebre l’alta en 48 hores. Actualment, l’Hospital Universitari la Ribera supera les 100 intervencions amb tecnologia robòtica i continua “consolidant-se com un dels referents” en el seu ús.

El sistema Hugo RAS és una plataforma modular que compta amb quatre braços autònoms, dissenyats per a moure’s fàcilment entre diferents quiròfans i adaptar-se a una àmplia varietat de procediments i espais. Aquest equip avançat permet al cirurgià operar a partir d’una consola, des d’on dirigeix els braços robòtics equipats amb instruments articulats d’alta precisió. A més, el sistema ofereix una visualització 3D en alta definició, cosa que optimitza significativament l’exactitud durant les intervencions quirúrgiques.