Després de Volkswagen, Tesla? Una altra multinacional planeja una inversió de 4.500 milions a la Comunitat Valenciana

El Govern valencià negocia amb una multinacional del sector de l’electromobilitat amb què està prop de tancar un acord per a desenvolupar un projecte en l’àrea metropolitana de València que suposarà una gran inversió econòmica, d’uns 4.500 milions.

Segons ha pogut saber elDiario.es, la multinacional americana Tesla seria una de les possibles inversores, un interés que no és nou, perquè ja el 2016 es va plantejar l’opció per la necessitat de la companyia d’establir noves factories a Europa i Àsia per satisfer la demanda en tots dos continents.

Fonts autonòmiques, que no han confirmat aquest extrem, encara que tampoc l’han desmentit, s’han limitat a comentar a aquest diari que les negociacions no estan tancades “al cent per cent”, però sí “molt canalitzades”, fins i tot amb la idea que es puguen rubricar abans del canvi de Govern, i que s’ha signat un contracte que inclou clàusules de confidencialitat, per les quals no es poden oferir detalls com el nom de la companyia o la ubicació, tal com va avançar Levante-EMV.

Si es confirma, la inversió superaria la de la gigafactoria de cel·les de bateries de PowerCo (Volkswagen) a Sagunt, la inversió de la qual ascendeix a quasi 3.000 milions d’euros amb la idea de començar les obres aquest 2023 i començar a produir el 2026.

Les mateixes fonts comenten que aquestes converses es van encetar fa quasi un any i l’empresa és una de les deu multinacionals que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va explicar que estaven en converses amb el govern autonòmic per a instal·lar-se a la Comunitat Valenciana amb una inversió global de 24.000 milions.

L’objectiu és transformar la Comunitat Valenciana en el pol de l’electromobilitat sostenible del sud d’Europa, segons ha reiterat diverses vegades el president de la Generalitat en funcions.

En aquest clúster està avançant-se amb fites com l’adjudicació de la producció dels vehicles elèctrics de Ford a Almussafes (la Ribera Baixa) i la presència d’empreses com Stadler, al costat de la gigafactoria de Volkswagen.