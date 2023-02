Una dotzena de denúncies per l'atac amb àcid en l'homenatge a Guillem Agulló i l'agressor sense identificar

Més de 48 hores després de produir-se el llançament d’un líquid abrasiu a les 250 persones que participaven en un homenatge a Guillem Agulló, antifeixista assassinat per l’extrema dreta a Montanejos el 1993, i que va fer mal almenys a una desena d’assistents, la Policia Nacional continua sense identificar a l’autor dels fets.

Fonts de la investigació han informat elDiario.es que fins al moment s’han registrat una dotzena de denúncies i mantenen que no veuen una motivació política en el succés, sinó una reacció que es va produir a conseqüència del soroll i la música de l’esdeveniment.

Com va informar elDiario.es, el Centre Social Terra, entitat amb 22 anys d’arrelament a Benimaclet plenament integrat en el teixit associatiu d’aquest combatiu barri que va saltar a la polèmica fa poc en conéixer-se que un agent de la Policia Nacional es va infiltrar el col·lectius veïnals i antifeixistes de la zona, va ser l’organitzador de l’activitat.

Des de l’entitat destaquen que són molt acurats amb les molèsties que poden generar i que precisament per això es va optar per fer-ho durant el matí i la vesprada. Així doncs, va haver-hi una calçotada popular que comptava amb els permisos corresponents al carrer del Reverend Rafael Tramoyeres. El llançament de l’àcid es va produir quasi a les 19.00, quan estaven a punt de finalitzar l’activitat.

Crida l’atenció la dificultat policial per a identificar a l’autor, tot i que segons el relat de testimonis presencials, “dos policies van pujar a l’edifici des d’on s’havia llançat la substància, al carrer del Reverend Tramoyeres, i van inspeccionar tots els pisos de l’edifici, de tres plantes”. Va haver-hi únicament “un veí que no va obrir la porta, segons ens van dir”. Per descomptat, “el pis del veí que no va obrir la porta era el que tots assenyalàvem amb el dit: estava clar que ens ho havien tirat des d’ací”. Segons aquest testimoni, així ho van dir als agents, els quals, per a sorpresa, els van contestar: “Sabem qui ha sigut. Et puc dir fins i tot el pis i la porta”.

Segons l’informe de lesions que una de les afectades ha adjuntat a una denúncia, a què ha tingut accés aquest diari, “presenta eritema ben delimitat en pòmul esquerre, parpella superior esquerra i front”. A més, “les lesions que presenta en pòmul són circulars, d’un centímetre de grandària, doloroses a la palpació” i la “parpella superior esquerra dolorosa a la palpació amb lleu inflamació”. El diagnòstic és “corrosió de regió anatòmica no especificat de grau no especificat” i se li recepta Furacín pomada associat a “cremada química”.

Ribó ho qualifica d’“acte de terror”

Els màxims responsables polítics de l’Ajuntament de València van condemnar els fets dilluns. L’alcalde de València, de Compromís, Joan Ribó, va qualificar d’“intolerable” i d’“acte de terror” el llançament de líquid corrosiu: “Espere que la Policia localitze l’autor i siga sancionat, és intolerable”.

La vicealcaldessa, la socialista Sandra Gómez, va mostrar la seua “condemna més ferma als intolerants, als violents i als agressius” i el seu suport total “a tots els veïns i veïnes”. A més, va afegir que “aquesta ciutat és oberta, tolerant, diversa i plural quan a més està retent-se homenatge a una persona que va ser assassinada pels intolerants, per això més que mai hem de rebutjar frontalment qualsevol acte violent”.