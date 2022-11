Dues maneres d’afrontar una crisi: de les retallades del PP en Sanitat al rècord en inversions del Govern del Botànic

La crisi derivada de la pandèmia i de la invasió de Putin a Ucraïna ha posat en evidència dues maneres d’afrontar situacions de recessió. Durant la crisi immobiliària que es va desfermar entre els anys 2008 i 2014 es va aplicar la recepta de l’austeritat i les retallades en els serveis públics i la Comunitat Valenciana, amb el PP al capdavant del Consell, no en va ser ni molt menys una excepció.

Ara, amb el suport dels fons europeus precisament per a pal·liar els efectes de la crisi, es multiplica la inversió. Un exemple clar n’és el pressupost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al pròxim exercici, amb 520,5 milions d’euros en inversió, un 55% procedents d’Europa (290 milions).

Aquesta xifra és un 19,5% superior a la d’enguany i és més del doble dels 202 milions pressupostats en inversions per al 2021. Si ho comparem amb l’última etapa del PP al capdavant del Govern valencià, multiplica per set els 67,6 milions pressupostats en inversions per al 2015 i per 16 els 32,4 milions assignats per a l’any 2013.

L’any 2008, el PP va pressupostar en inversions sanitàries 210 milions, quantia que va pujar progressivament fins als 234 milions del 2011. A partir d’aquest moment, es desploma a 100 milions el 2012 i 32,4 el 2013.

Des del 2016, amb el Botànic en el Consell, les inversions en sanitat creixen de 67,4 milions als 142 del 2019.

Ampliacions del Clínic i d’Oriola

Segons ha informat la Conselleria de Sanitat, els 520,5 milions d’euros es dedicaran a equipament, centres de salut i infraestructures hospitalàries.

Les quantitats més elevades corresponen a les ampliacions de l’Hospital Clínic de València (45 milions) i a l’acabament de les obres de l’Hospital d’Ontinyent (35 milions), que es posarà en funcionament l’any que ve.

Segueixen els 29 milions d’euros destinats a l’ampliació de l’Hospital d’Oriola i els 23 destinats a l’ampliació del de la Marina Baixa (la Vila Joiosa).

L’Espai Doctor Lluch de Campanar tindrà una inversió de 20,7 milions d’euros, 14,5 dels quals per a acabar els centres de salut i d’especialitats i 6,2 per a les demolicions dels edificis principals de l’antiga Fe. Les obres de millora de l’Hospital General de Castelló compten amb 13 milions d’euros.

A més, el nou centre de salut i especialitats Roís de Corella de Gandia compta amb una assignació de 6,5 milions d’euros, la reforma del centre de salut integrat al carrer de Girona d’Alacant rep 6,5 milions més i el bloc quirúrgic de l’Hospital d’Elx compta amb 11 milions d’euros.