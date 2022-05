El futur de Sagunt amb Volkswagen en l’horitzó: planificar la formació dels treballadors per atendre les necessitats laborals

La pròxima instal·lació de la gigafactoria de bateries de la multinacional automobilística alemanya Volkswagen a Sagunt, on està prevista una inversió pròxima a 3.000 milions d’euros i la generació al voltant de 3.000 llocs de treball directes i 12.000 més d’indirectes, requerirà personal qualificat. Per això, des de Comissions Obreres consideren que hi ha una “necessitat imperiosa” de formació. “En paral·lel al desenvolupament d’aquest projecte industrial cal un pla de formació dels treballadors elaborat d’acord amb les necessitats formatives de la planta i les indústries auxiliars que es desenvolupen al seu voltant”, explicava Ana García Alcolea, secretària general de CCOO PV.

Així ha quedat palés divendres en l’assemblea ‘Una nova reindustrialització. Reptes per al Camp de Morvedre’, organitzada pel sindicat a Sagunt i en què han participat, a més de García Alcolea, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, el responsable d’Indústria de la federació valenciana, Juan José Picazo, i el líder de CCOO en aquesta localitat valenciana, Sergio Villalba, que han recordat la història industrial lligada a aquest municipi i marcada pel tancament d’Altos Hornos del Mediterráneo el 1984.

Sordo ha apuntat que molts dels llocs de treball que sorgiran arran de la implantació de Volkswagen en la capital de la comarca del Camp de Morvedre requeriran noves competències i qualificacions, per la qual cosa ha exigit processos de formació i requalificació permanent de milers de treballadors a tot Espanya, i no sols a la Comunitat Valenciana: “No és el mateix fer bateries que altres productes que portaven els cotxes antics”. Per això, ha advocat per detectar les necessitats laborals i traduir-les en plans formatius.

Per a dur a terme aquesta transició són necessàries polítiques actives d’ocupació. Per aquest motiu, ha instat les administracions autonòmica i estatal a utilitzar els fons de recuperació europeus Next Generation per a condicionar les decisions d’inversió d’empreses i multinacionals davant futures necessitats de formació i requalificació.

García Alcolea, per part seua, ha reivindicat l’aposta per la indústria com a generadora d’ocupació estable i de qualitat i amb salaris dignes, especialment per a la formació dels futurs treballadors de la gigafactoria i ha reclamat la participació del sindicat en la presa de decisions, en els pactes territorials d’ocupació i en els consells territorials de formació, “per a avançar-nos i avançar en totes les mesures que calga adoptar amb l’objectiu que els treballadors tinguen la qualificació necessària per a accedir a un lloc de treball digne”.

Per a Juan José Picazo, les estratègies industrials cal programar-les, ja que es necessitaran ocupacions qualificades: “Hem de preparar els nostres joves, que comencen una formació professional necessària per als llocs que es crearan”, així com també ha fet referència a les infraestructures, a la millora del Corredor Mediterrani i dels serveis públics: “Tot això no es pot improvisar, cal començar a treballar amb prou de temps. Necessitem el compromís de l’Administració, amb totes les conselleries implicades”.

Conveni de col·laboració Volkswagen-Generalitat Valenciana

El Govern valencià ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre Espais Econòmics Empresarials SL i Power Holdco Spain SA, en representació del Grup Volkswagen, per al desenvolupament de la planta de fabricació de bateries per a vehicles elèctrics que se situarà en Parc Sagunt II.

El conveni estableix les necessàries relacions de col·laboració entre la Generalitat i el Grup Volkswagen tant en l’àmbit de l’automoció en general, com en matèria específica sobre la fabricació de bateries elèctriques, per fer-ho es reforçaran els itineraris tant universitaris com de formació professional.

Per això s’implementaran totes les mesures i els serveis necessaris que milloren tant la formació laboral de nous treballadors com la formació contínua de tots els empleats de l’àmbit de l’automoció en el territori valencià, de manera que satisfacen les necessitats del projecte en termes de creació d’ocupació i contractació. L’objectiu és convertir l’entorn de Sagunt en un pol industrial de primer nivell en matèria de vehicles elèctrics i del sector de l’automoció.

Així mateix, a través d’aquest conveni s’acorden els requisits tècnics de la planta; els processos administratius, plans ambientals i urbanístics i requeriments legals necessaris per a la posada en marxa, així com el suport addicional que la Generalitat oferirà en matèria formativa, econòmica i col·laboració en les negociacions o els tràmits que no siguen responsabilitat directa d’aquesta.

La Generalitat Valenciana i el Grup Volkswagen crearan una comissió de seguiment que començarà a reunir-se en les pròximes setmanes per fer un balanç de l’avanç de les actuacions i del compliment de les obligacions de cadascuna de les parts, permetent avançar en el projecte en els terminis estipulats pels requisits del Perte. Estarà formada per sis persones, la Generalitat en detindrà la presidència i el grup empresarial exercirà la funció de secretari d’aquesta comissió.

A més, el Consell es compromet a fomentar i donar suport a altres activitats d’inversió addicionals del Grup Volkswagen que no hagen sigut finançades per altres ajudes (com el Perte o ajudes estatals d’incentius regionals) i que estiguen vinculades amb la millora de la sostenibilitat mediambiental, el suport a l’economia circular, l’impuls a l’eficiència energètica o el foment de la contractació, la innovació o l’R+D+I, entre altres.