Edificant: una inversió global de 1.700 milions d’euros per a renovar més del 70% dels centres educatius valencians fins al 2029

Fins a 1.700 milions d’euros per a renovar més del 70% dels centres educatius valencians fins a l’any 2029. Aquest és l’objectiu del Govern del Pacte del Botànic, que divendres aprovarà en el ple del Consell l’ampliació en 700 milions d’euros la dotació del Pla Edificant, una partida que permetrà l’execució de 264 actuacions en altres tants col·legis i instituts en tot el territori valencià. Aquesta nova partida se suma als 1.000 milions que l’executiu autonòmic ha destinat, entre el 2018 i juny de 2022, a 671 actuacions de millora de les infraestructures educatives.

Així ho va manifestar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la presentació de les actuacions que es duran a terme en infraestructures escolars, un acte a què també van assistir la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España. L’acte es va celebrar dimecres en la nova secció d’Educació Secundària de l’IES Clot del Moro d’Algímia d’Alfara, que ha suposat una inversió de 4,7 milions d’euros també inclosa en el Pla Edificant.

L’objectiu prioritari del Consell és “garantir la igualtat d’oportunitats”, cosa que passa per oferir una educació de qualitat, que inclou posar a la disposició dels escolars “el millor espai” i valorar la tasca educativa del personal docent, va explicar Puig, que va insistir que “sense educació no hi ha cohesió social ni cohesió territorial” i va assenyalar que oferir les millors condicions també suposa arrelar els joves al seu territori.

El cap del Consell es va referir també a la contribució del pla a accelerar el procés de construcció dels nous centres que impartien les classes en barracons de manera estructural i on estudiaven 8.000 xiquets i xiquetes, així com a l’“aliança” entre ajuntaments i la Generalitat per a l’execució.

En concret, entre les actuacions previstes hi ha 255 obres que suposaran una inversió de 461 milions d’euros, de les quals 25 es duran a terme a la província de Castelló, 64 a Alacant i 166 a València. Aquestes actuacions atenen noves sol·licituds d’ajuntaments que la Conselleria d’Educació ja ha acceptat.

Nou impuls a l’FP

En el transcurs de l’acte, el president es va referir a l’aposta del Consell per “donar un nou impuls” a la Formació Professional valenciana com una via directa a l’ocupació de qualitat, i va assegurar que aquesta formació constitueix un “pilar fonamental” per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana.

Així doncs, el Pla Edificant preveu la construcció de sis nous centres integrats públics de Formació Professional a Castelló de la Plana, Vila-real, Gandia, Dénia, Sant Joan d’Alacant i Guardamar del Segura, als quals es destinaran 90 milions d’euros, “es tracta d’una mostra més de l’aposta del Consell per modernitzar l’FP valenciana amb noves infraestructures, l’ampliació de l’oferta educativa i l’adaptació de la formació a les necessitats del sector productiu de cada entorn”.

De la mateixa manera, s’ha previst destinar 147 milions d’euros a altres actuacions que puguen autoritzar-se en un futur, entre les quals es preveu la construcció dels tres nous conservatoris de Castelló de la Plana, amb una inversió de 28 milions d’euros.

Educació de qualitat

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, va assegurar: “No fem promeses de fum, el Botànic sempre ha construït. Ens arromanguem, actuació a actuació”. De la mateixa manera va assenyalar que no sempre les tramitacions de licitacions d’obres es fan “tan àgils com voldríem”, encara que tots els ajuntaments i les comunitats educatives que ho necessiten “mantenen reunions amb nosaltres per a resoldre, buscar solucions a casos i portar avant tot allò que cal”.

Tamarit va indicar que, a més de construir els centres que van nàixer en barracons “sense projecte d’antics governs”, la conselleria ha arreglat i ha ampliat molts altres centres: “Creiem fermament en l’educació pública i de qualitat, i per a dur-la a terme són fonamentals els espais on es desenvolupen els projectes educatius. I això estem fent en molts casos de la mà dels ajuntaments”.

“Els centres educatius que hem construït ja, els que estem construint i els planificats per al futur estan dissenyats per a ser espais humanitzats i adaptats a cada entorn i hem inclòs nous paràmetres obligatoris alineats a factors també imprescindibles: la inclusió, la coeducació i l’eficiència energètica”, va continuar Tamarit.

Balanç d’execució

Quant al balanç de les intervencions en infraestructures educatives escomeses des del 2015, s’han executat 352 grans actuacions, tant directament des de la conselleria com a través de l’Edificant (46 a Castelló, 156 a València i 150 a Alacant), 39 han consistit en la construcció de nous centres.

Actualment la conselleria té 157 obres en marxa (18 a Castelló, 79 a València i 60 a Alacant). Totes aquestes actuacions, tal com va apuntar la consellera, han generat més de 12.700 llocs de treball directes i indirectes en el sector de la construcció, cosa que va assegurar que cal posar en valor, perquè “la millora i la construcció de centres educatius també genera ocupació en altres àmbits més enllà de l’educació”.