Educació renuncia a contractar 5.000 docents l'endemà de la vaga general de l'escola pública valenciana

L'endemà de la vaga educativa, la Conselleria d'Educació ha comunicat aquest divendres la denúncia davant de les organitzacions signants de l'acord de plantilles signat el 2023 pel govern del Botànic quan ja estava en funcions. L'STEPV, sindicat majoritari a l'Ensenyament, ha criticat que aquests acords els van signar tots els sindicats de la Mesa Sectorial (STEPV, ANPE, CSIF, CCOO i UGT) el juny del 2023 amb el Consell del Botànic, encara no fa un any, per augmentar en 5.000 docents el sistema educatiu durant els cursos 2023/24 i 2024/25.

La decisió s'ha pres, segons explica el departament que dirigeix José Antonio Rovira, després d'“analitzar l'acord i comprovar que mancava dels controls necessaris, dels informes d'impactes oportuns i de pressupost per aplicar-los”. Així, després d'una sol·licitud formulada per la direcció de Personal Docent a l'Advocacia de la Generalitat, ha conclòs que es tracta d'una “disposició de caràcter general que és nul·la de ple dret”.

Sobre això, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha considerat que la conselleria “no té més remei que denunciar aquest acord a la recerca de garantir un marc de seguretat jurídica per al professorat i per això procedirem a deixar-ho sense efecte”. “Això no vol dir que no hi haja plantilles adequades als centres, al contrari, les plantilles estan garantides”, subratlla.

“És important per al professorat -continua- que hi haja un marc jurídic adequat per garantir la seua seguretat en el futur, cosa que amb el marc jurídic emprat per l'anterior govern no existeix. Per això ens veiem obligats a deixar-ho sense efecte”.

Segons informen fonts d'Educació, l'informe de l'Advocacia destaca que “els criteris adoptats i l'ampliació de les plantilles comprometen crèdits plurianuals que arriben a tota la legislatura” i que “és evident que aquesta decisió afecta la programació de la política d'inversió educativa que, per la transcendència i l'abast, sembla excedir el que s'ha de considerar un despatx ordinari”.

Situació “similar” al Pla Edificant

“Ens trobem amb una situació similar a l'ocorreguda amb els expedients del Pla Edificant que també van ser signats pel Botànic estant en funcions, excedint així les competències i comprometent partides pressupostàries per al Govern actual”, ha explicat el secretari autonòmic d'Educació.

McEvoy ha explicat que segons la memòria econòmica que va acompanyar l'Acord de Primària el 2023 “es van utilitzar recursos reservats per al Programa d'Acció per a la Millora (PAM), i per al 2024 es van preveure també fons reservats per a l'esmentat programa, en concret el doble”.

“La voluntat de la Conselleria és dialogar i negociar amb les forces sindicals per aconseguir un acord de plantilles ben fet, amb els informes pertinents, el pressupost i les garanties jurídiques necessàries i esperem fer els primers passos amb els sindicats en els pròxims dies amb la convocatòria duna Mesa Sectorial i l'elaboració d'una ordre que millore l'acord”, ha conclòs.

“Retallar la plantilla de docents”

Per part seua, l'STEPV ha considerat que la intenció de la Conselleria d'Educació en denunciar i deixar sense efecte l'acord de plantilles és “retallar” les plantilles de docents. El sindicat ha explicat que la conselleria ha convocat aquest divendres, un dia després de la vaga educativa, els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació per al 30 de maig, per denunciar l'acord de plantilles docents de primària, secundària i FP i proposar un calendari de negociació d'un nou acord perquè entri en vigor per al curs que ve.

El PSPV demana al PP que “deixe d'atacar” l'ensenyament públic

El portaveu d'Educació del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha acusat el Consell de “retallar” i ha instat el Govern valencià a “deixar d'atacar” l'ensenyament públic. El dirigent socialista ha denunciat que, amb aquesta mesura, el PP “torna a atacar” l'educació pública i ha incidit que aquest anunci es produeix “després que aquest dijous passat la comunitat educativa prengués els carrers per protestar per les retallades que està aplicant el govern de Mazón”.

En aquest sentit, ha criticat que el Consell “decidisca anul·lar” l'acord de plantilles “al qual es va arribar amb el Consell de Ximo Puig l'any passat” i ha aprofitat per reivindicar que aquest acord va ser “fruit del diàleg de tots els agents socials”. Per tot això, ha exigit al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que “deixe d'atacar i retallar” a l'educació pública, que és “la que ens fa a tots iguals” i “ens dóna les mateixes oportunitats per al futur” .

“Mazón dicta i el seu conseller Rovira executa”

Des de Compromís, el diputat Gerard Fullana ha assegurat que el modus operandi del Govern de Mazón en matèria educativa és l'extorsió: “Amb la retallada brutal de professorat anunciat tornem al passat més fosc de l'educació valenciana”. En aquest sentit, ha sentenciat: “Mazón dicta i el seu conseller Rovira executa. Resultat: denigren el professorat, falten al respecte de l'alumnat i les seues famílies i obrin la porta que tornem a ser la vergonya d'escoles en barracons”.

El parlamentari de Compromís assegura que no defalliran ni permetran la “barbàrie d'excuses que donen per disfressar la realitat: menys professorat, més alumnat per classe, degradar l'ensenyament públic, treure el valencià de l'aula i aplicar polítiques educatives que mercantilitzen un servei públic essencial”, per concloure: “Aquesta ha estat la resposta del PP a la vaga educativa que ha organitzat la comunitat educativa per plantar-los cara”