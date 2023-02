Els acusats del PP en Gürtel arremeten contra El Bigotes: “Va tindre capacitat d’enganyar molta gent”

De desagraïts, el món n’està ple. Aquesta ha sigut la tònica de la declaració de David Serra, ex-alt càrrec del PP del Govern de Francisco Camps, en el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional (AN). Serra era un dels càrrecs del PP més pròxims a la xarxa Gürtel, segons van declarar els responsables de la trama que han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. No obstant això, David Serra ha mantingut que Álvaro Pérez El Bigotes “va tindre la capacitat d’enganyar moltíssima gent”. L’acusat, sotssecretari general del PP des del 2007, ha reconegut que mantenia una relació professional amb Álvaro Pérez per tal com era l’organitzador dels actes del partit a València.

“Álvaro Pérez en aquella època era un perdonavides o devia exercir una certa fatxenderia, jo crec que presumia de coses que no eren certes”, ha declarat a preguntes de la fiscal anticorrupció. “Entre el món de la realitat o la irrealitat, ell devia viure-hi”, ha postil·lat.

David Serra, que també va ser diputat autonòmic del PP, ha reconegut que coneixia una de les empreses de Francisco Correa des del començament de la dècada de 1990 quan era un dels líders de les joventuts populars i el cap de la xarxa Gürtel servia els bitllets d’avió per a desplaçaments des de la seua empresa de viatges. Serra està acusat en la causa per la contractació de la xarxa d’empreses de Gürtel en diverses edicions de l’Open de Tenis de València, un esdeveniment de què ha presumit davant el tribunal de l’AN. Es tractava d’una “aposta estratègica del Govern [de Francisco Camps] pel tenis d’alt nivell”, ha explicat.

L’empresa Orange Market, filial de Gürtel a València, exercia una mena de paper d’assegurança dels interessos de la Generalitat Valenciana en l’Open de Tenis, un esdeveniment privat amb patrocini públic a través d’una empresa autonòmica. Malgrat les dissensions amb la firma organitzadora, les empreses de Gürtel es van encarregar de la zona hospitality del torneig, situat en l’elitista Club de Tenis de València, del qual la família de l’expresident valencià era sòcia. De fet, El Bigotes va confessar en un escrit remés a l’AN que el mateix Francisco Camps li va comunicar, en una pausa d’una sessió esportiva en el club, que la seua empresa s’encarregaria de l’esdeveniment.

La Societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, de què David Serra era responsable, era la patrocinadora formal de l’esdeveniment. L’acusat ha responsabilitzat l’empresa organitzadora d’haver proposat els proveïdors, entre els quals Orange Market, una versió diametralment diferent de la que va oferir El Bigotes.

Serra ha emmarcat l’Open de Tenis en la política de grans esdeveniments impulsada pels governs populars i fins i tot ha assegurat que, en alguns casos, s’han continuat celebrant. “Es va veure que era un gran llegat per a la Comunitat Valenciana”, ha dit, independentment que es tracte d’un Govern “de centre liberal” o “socialcomunista”.

Serra va abonar el 2006 de manera irregular 36.196 euros a empreses de la trama Gürtel en diverses factures, presumptament fraccionades, segons ha recordat la fiscal anticorrupció. L’acusat ha defensat que es va limitar a conformar les factures. Els documents li’ls va enviar mitjançant correu electrònic Cándido Herrero, administratiu d’Orange Market, a un cap de servei del departament que dirigia Serra abans de registrar-les oficialment.

El cap de Règim Econòmic el va advertir de les seues suspicàcies pel fet que el seu departament haguera d’abonar les factures. David Serra ha dit que el gabinet del conseller d’Educació i Esport llavors, Alejandro Font de Mora, el va obligar a abonar les despeses amb l’excusa que la secretària autonòmica d’Esports havia coordinat la presència de la Generalitat Valenciana en l’Open de Tenis. “Des del gabinet del conseller m’han cridat i m’han dit que cal pagar aquestes factures”, recorda Serra que va ordenar als seus subordinats reticents.

Per a l’edició de l’esdeveniment el 2007 es van abonar factures fraccionades a cinc empreses de la xarxa Gürtel per una suma total de 57.040 euros, tal com ha recordat la fiscal. La representant del ministeri públic ha aprofundit en els regals que pretesament va rebre Serra de la trama. L’acusat ha negat que rebera uns botons de puny d’Orange Market el 2005. “No tinc consciència d’haver rebut uns botons de puny d’Orange *Market, sí que puc dir que he rebut altres regals, no hi tinc problemes”, ha dit.

No obstant això, sí que ha reconegut haver rebut una manta d’Orange Market, que encara conserva i ha dit que està disposat a posar a la disposició del tribunal. Serra també ha reconegut que quan va nàixer el seu fill menut, el 2008, Álvaro Pérez li va fer arribar un “regal de cortesia” d’El Corte Inglés amb sabons i tovalloles.

“Establiment de joieria comú”

L’expolític del PP, que ha lamentat haver sigut “arrasat per un tsunami que es deia Gürtel per passar pel carrer”, ha intentat matisar la seua relació d’amistat amb El Bigotes. Quan va entrar en l’estructura del partit al final del 2007, va mantindre una certa relació pel fet de ser Orange Market l’empresa encarregada d’organitzar els actes del partit. “Amistat de ser amics, jo no vaig ser mai amic d’Álvaro ni ell meu, mesurar l’amistat és molt difícil”, ha afirmat. També ha dit que no es fiava d’Álvaro Pérez:

“Dinar amb Álvaro, recorde haver dinat dues vegades amb ell sols i algunes vegades més amb més gent. El 2008 va haver-hi moltíssim de contacte, perquè va haver-hi una campanya i dos congressos del partit i vam treballar moltíssim”, ha abundat.

En aquest moment, la fiscal anticorrupció li ha preguntat si recordava que “tingueren establiment de joieria comú” en què El Bigotes li mostrava els rellotges de luxe que li agradaven a Serra. “Álvaro Pérez”, ha explicat l’acusat, “tenia una joieria de referència en què em va oferir presentar-me l’encarregat per fer-me descomptes”. Eren rellotges d’alta gamma?, li ha preguntat la fiscal. “Foren els que foren”, ha contestat Serra.

Una altra prova comprometedora de l’amistat d’El Bigotes amb Francisco Camps i David Serra, entre altres dirigents populars valencians, és el vídeo del casament d’Álvaro Pérez, celebrat el 2008, en què el nuvi desglossa un elogi emotiu cap a l’expresident valencià. Serra, tal com ha reconegut, va ser un dels convidats al convit.

“La veritat és que hi vaig anar, però tampoc sabia per què estava allà, era el típic esdeveniment social que penses que vas per omplir i després t’adones que hi ha menys gent de la que esperaves”, ha matisat Serra. L’acusat ha contextualitzat l’elogiós discurs d’El Bigotes cap al llavors president autonòmic en una “relació de piloteig” i de “relació comercial”. “El meu millor client, que és el PP, al cap del PP li dic que és el tipus més alt del món”, ha resumit.

A preguntes del lletrat defensor de Francisco Camps, l’acusat ha asseverat que mai va presenciar una conversa entre El Bigotes i el president valencià llavors. “Les úniques vegades que vaig veure Álvaro Pérez era quan es feia un lloc per estar prop de Camps, aquesta mena de gestos”, ha dit en referència als actes que organitzava Orange Market per al partit. “Si em diu si he vist alguna abraçada, potser en acabar un acte que ha eixit fenomenal, se l’ha abraçat”, ha afegit, encara que ha matisat que “en política s’abraça moltíssima gent”.

La “fesomia” i el “llenguatge corporal” d’El Bigotes

L’altra acusada que ha declarat dimarts, l’exconsellera zaplanista Alicia de Miguel, ha descarregat la responsabilitat de contractar amb la xarxa Gürtel en el seu ex-cap de gabinet, Enrique Navarro, que després d’arribar a un pacte de conformitat amb Anticorrupció va confessar que l’adjudicació va ser per a “congraciar-se” amb el campisme amb vista a continuar en la legislatura següent.

A més, Alicia de Miguel tampoc ha estalviat qualificatius a El Bigotes. L’acusada ha dit que no coneixia gens el delegat de la trama a València, però ha reconegut que l’havia vist en algun acte del partit. “Per la seua fesomia i el seu llenguatge corporal se’l veia fàcilment”, ha explicat. “Ni ell tenia el meu telèfon, ni jo el seu”, ha postil·lat.

També ha negat que rebera cap regal de la trama i ha titlat de “ridícul”, “favada” i “ximpleria” que Álvaro Pérez tinguera la capacitat de mitjançar perquè Camps li assegurara la continuïtat en l’executiu autonòmic. Sobre si va percebre algun tipus de relació d’amistat entre expresident valencià i El Bigotes, ha respost categòric: “Cap, zero, en cap moment”.

En definitiva, de desagraïts, el món n’està ple.