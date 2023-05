Els ajuntaments han d’iniciar l’aplicació del Pativel per anul·lar plans urbanístics en la costa valenciana

Set plans urbanístics que sumen una superfície total de 5,4 milions de metres quadrats i implicarien la construcció de 18.000 habitatges en la costa s’exposen a quedar definitivament bandejats, cosa que suposaria la conversió d’aquest sòl, fins ara urbanitzable, en rural protegit, en què no seria possible, per tant, la construcció d’immobles. Així ho estableix el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) aprovat el maig de 2018 i confirmat l’any passat per la justícia després dels recursos de diverses promotores. En concret, el termini establit pel Pativel perquè es feren efectius els desenvolupaments pendents és de cinc anys i acaba aquest mes.

Com ha informat elDiario.es, la Conselleria de Política Territorial va sol·licitar un informe a l’Advocacia de la Generalitat amb l’objectiu que marque el full de ruta jurídic per a desclassificar aquests set plans urbanístics, ja que entre altres qüestions la irrupció de la pandèmia que va paralitzar durant els mesos els procediments administratius ha pogut afectar la qüestió dels terminis.

Fonts de la conselleria van confirmar dimarts que l’Advocacia ja ha remés les seues conclusions sobre la consulta sol·licitada. Segons l’òrgan jurídic del Govern valencià, com que són els ajuntaments els que han tramitat i aprovat els programes d’actuació integrada (PAI), és a qui correspon analitzar les circumstàncies concretes de cada programa i determinar si s’ha produït alguna paralització del procediment o no i, en aquest cas, si és per causes imputables a l’Administració i els seus concessionaris, ja que són ells els que han tramitat el PAI i disposen dels elements de judici necessaris per a pronunciar-s’hi.

Amb tot, afig l’informe, la Generalitat ha de vetlar pel compliment del que estableix el Pativel i, per tant, pot requerir a les autoritats municipals tota mena de documentació per comprovar que s’ha obrat correctament, i fins i tot, si s’estima oportú, impugnar en els tribunals qualsevol possible infracció del Pativel per part dels ajuntaments.

Així doncs, els sectors que podrien veure’s afectats pel Pativel i els terrenys dels quals passaran a estar protegits són: Torreblanca Golf, Platja del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola.

El PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que preveu el desenvolupament de 2,5 milions de metres quadrats de sòl, amb uns 6.000 habitatges i un camp de golf de 18 clots, podria quedar fora per haver-se iniciat ja obres d’urbanització.