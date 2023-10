Els hostalers estrenyen Catalá perquè València siga seu del Mundial del 2030: “No podem permetre veure passar el tren”

Els agents econòmics comencen a mobilitzar-se davant la incertesa que envolta la possible represa de les obres del nou estadi del València CF i, per extensió, les possibilitats que la ciutat es convertisca en una de les possibles seus del Mundial del 2030, l’impacte del qual en el PIB s’ha xifrat des del Govern en 5.120 milions d’euros.

A més, els dubtes s’han incrementat en les últimes hores després del sobtat canvi de guió anunciat per l’Ajuntament amb l’objectiu de solucionar la malifeta, davant el qual el València CF encara no s’ha pronunciat oficialment. En concret, l’equip de Govern del PP va anunciar dimecres que no farà cap negociació sobre el conveni urbanístic que permeta finalitzar el coliseu fins que el club reprenga efectivament les obres de construcció, paralitzades des de fa quasi quinze anys. Una decisió que es desconeix quines repercussions pot tindre amb vista a garantir davant la Federació Espanyola de Futbol (FEF) que els treballs estaran acabats dins del termini i en la forma corresponent.

En aquest sentit, el president de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), Ramón Espinar, he comentat en declaracions a elDiario.es que “la ciutat ha de fer el possible per estar entre les seus, cal fer el possible perquè és una aposta important”.

Segons Espinar, els hostalers són conscients “de les dificultats amb el tema del nou estadi, és una cosa que s’ha de solucionar, perquè es tracta d’un esdeveniment molt important, una bomba, i actualment València està molt ben posicionada turísticament, molt millor que en el mundial del 1982, que en el terreny econòmic i de visites va ser un fracàs”.

Per aquest motiu, Espinar ha advertit que València “no pot permetre’s veure passar aquest tren com va passar amb la Copa de l’Amèrica, que al final se’n va anar a Barcelona” i ha exigit “a l’Ajuntament i a la Generalitat Valenciana que es posen les piles”, perquè “totes les associacions empresarials estan interessades que València siga seu del Mundial, des dels hotelers fins a les agències de viatges, els comerços o els taxistes”.